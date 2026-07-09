"Дайте сейчас — вернем новыми": может ли Украина брать взаймы ракеты Patriot у союзников

Временная передача вооружения может стать наиболее быстрым решением

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Украина потенциально может получить дополнительные ракеты для систем Patriot от своих союзников по схеме временного займа. Однако в данном случае есть ряд нюансов.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал известный авиационный эксперт Константин Криволап. По его словам, Украина уже готовится к получению современных ракет PAC-3 MSE. Поставки должны начаться с 2027 года.

Этот шаг дает Украине возможность предложить партнерам следующую схему: дать нашей стране ракеты из существующих запасов уже сейчас, а после начала поставок Украина сможет вернуть аналогичное количество новых.

"Сейчас в Европе по разным подсчетам на комплексах Patriot есть разного вида ракеты. От 400 до 800. Есть предположение, что ракет ПАК-3 МСИ, которые способны сбивать баллистику более или менее уверенно, около 100. И есть ПАК-2 ракета, которая с 2000 года производится. И вероятность сбития баллистики ниже, чем у ракеты PAC-3 MSE. В PAC-3 MSE есть переходность до 80%. А в ПАК-3, если не ошибаюсь, где-то 60", — сказал Криволап.

Константин Криволап / Facebook

Более ранние PAC-3 способны перехватывать баллистические цели, однако вероятность поражения у них ниже, чем у PAC-3 MSE. Если для обычной PAC-3 часто требуется запуск двух ракет по одной цели, то PAC-3 MSE в большинстве случаев обеспечивает перехват одной ракетой.

"Так вот, допустим, что в Европе есть 100 ракет по актуальности, больше нет. И что такое для нас 100 ракет? 100 ракет – это в лучшем случае – 100 сбитых "Искандеров". Этого хватит буквально на пару месяцев", — объяснил собеседник.

Ракета PAC-3 MSE. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Криволап напомнил, что ранее украинский президент Владимир Зеленский уже поднимал этот вопрос в разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, чтобы Германия предоставила Украине необходимые ракеты сейчас, а Украина в будущем компенсировала их собственными перехватчиками. Многие тогда восприняли это как предложение вернуть Германии другие средства перехвата — например, дроны-перехватчики. Но на самом же деле речь могла идти именно о ракетах-перехватчиках для систем противовоздушной и противоракетной обороны.

При этом, по мнению Криволапа, долгосрочное решение проблемы заключается не только в наращивании запасов ракет ПВО, но и в сокращении возможностей России производить баллистические ракеты. Украина регулярно бьет по предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ, которые связаны с выпуском ракет "Искандер".

Что известно о ракете "Искандер"

В дальнейшем, как предполагает эксперт, удары могут быть сосредоточены и по предприятиям в Перми, где производится значительная часть компонентов для ракетного комплекса.

Также собеседник акцентирует внимание на успехах украинской разведки и работе ударных дронов. Так, к примеру, во время одной из последних атак по Киеву украинским операторам удалось обнаружить в Брянской области пусковую установку комплекса "Искандер" еще до запуска ракет.

Таким образом, развитие собственного производства современных ракет-перехватчиков и уничтожение российских носителей баллистических ракет еще до пуска должны стать основой украинской стратегии противодействия ракетным атакам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Украина сможет выпустить свою первую ракету Patriot.