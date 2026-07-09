"Швидше не вийде": коли Україна зможе випустити свою першу ракету Patriot

Виробництво високотехнологічних ракет — це тривалий процес

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Сполучені Штати Америки передадуть Україні ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів ЗСУ. Проте до надходження перших боєприпасів в українську армію можуть пройти роки.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив відомий авіаційний експерт Костянтин Криволап. Він пояснив, що налагодження процесу виробництва американських ракет буде тривалим. І те, що Україна вважається космічною державою і має певні знання у сфері ракетобудування — на це ніяк не вплине.

"У нас є технології запуску міжконтинентальних балістичних ракет. Але ситуація абсолютно аналогічна до питання, чи з’явиться у дев’яти вагітних жінок через місяць дитина", — зазначає Криволап.

Конастанін Криволап

За словами експерта, початок виробництва ділитиметься на такі етапи:

Виділення земельної ділянки та будівництво заводу.

"Ми не знаємо, скільки виділятимуть ділянку під завод, скільки будуватиметься завод, хто і скільки намагатиметься на цьому заробити дивіденди чи політичний вплив. Побудувати завод, якщо є вся комплектація і потрібно однозначно заглиблюватися в землю або залазити в Карпатські гори, – у кращому разі це займе рік ", — каже співрозмовник.

Навчання персоналу та освоєння технологій.

"Набрали фахівців, відправили їх до Америки на заводи Lockheed Martin та Raytheon. Польські фахівці разом із нами займаються питаннями імплементації цієї ліцензії, бо Польща вже отримала попередню згоду. Ну все чудово, але це все одно рік ", — пояснив Криволап.

Складання ракет.

"А тепер починається найцікавіше. У нас є безпечний завод і підготовлені фахівці, стоїть все обладнання, відпрацьовано технологію складання, налаштування, контролю якості. Починаємо збирати ракети – два роки, тому що виробничий технологічний цикл від 23 до 25 місяців", — сказав експерт.

І ці два роки, зазначає Криволап, йдуть плюс до того року, який потрібний на будівництво та освоєння технологій. У найкращому разі це все можна "стиснути" до двох років, бо не всі процеси можна робити паралельно.

"Будівництво та навчання робити паралельно можна. Це не пов’язані процеси. Підготовка до сертифікації — це зовсім інше питання. Постачання обладнання — це третє питання, комплектація — четверте", — зазначає авіаексперт.

Найтриваліший процес, на думку співрозмовника, — це саме виробництво ракети, яку, ймовірно, швидше ніж за два роки побудувати не вдасться.

"Але ракета не вироблятиметься, поки не прийде сертифікація. Сертифікації не буде, поки не завершені всі процеси, не проведені відповідні заміри, випробування, тести і не буде звітів про це. І, відповідно, Lockheed Martin, яка видає ліцензію, не скаже: "Усе добре: ми всіх навчили, є все обладнання, є вся вимірювальна техніка, вся техніка для калібрування і все працює. Можна запускати серійне виробництво.

Я думаю, що швидше ніж за два роки цю ракету не зробиш. І тут важливим є організаційний ресурс та організаційні здібності", — підсумував Криволап.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому українська ППО "всуху" пропустила всю балістику під час однієї з останніх атак РФ.