У McDonald’s беруть на роботу підлітків, але є кілька жорстких умов

Мережа може стати місцем, де неповнолітні зароблять свої перші гроші

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Українські підлітки можуть працювати у McDonald’s. На роботу беруть з 16 років, проте є певні обмеження.

Про те, що працювати у МакДональдз можна вже з 16 років, розповів колишній працівник мережі Михайло (mickeyoot) в соцмережі Threads. На сайті компанії опубліковано умови працевлаштування підлітків.

У McDonald’s можна працювати з 16 років — які умови

Можливість працевлаштування у МакДональдз в Україні з 16 років з'явилася лише рік тому — 23 червня 2025 року. Це хороша можливість підробітку під час канікул або ж протягом року, адже ресторан пропонує гнучкий графік.

Підлітки можуть працювати у McDonald’s. Фото: mcdonalds.com.ua

При цьому для підлітків існують окремі правила роботи. Неповнолітні можуть працювати лише:

в часовий проміжок з 7:00 до 21:00

не більше 18 годин на тиждень — учні під час навчального року

не більше 36 годин на тиждень — всі інші

Раніше "Телеграф" розповідав, що неповнолітні можуть також працювати в "АТБ". Працевлаштування в компанію є з 17 років, але є кілька важливих нюансів. Неповнолітнім доступні лише дві вакансії: вантажник та комплектувальник. Заробітна плата вантажника складає до 30 тисяч гривень, а комплектувальника — від 28 тисяч гривень.