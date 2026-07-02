"АТБ" дає роботу неповнолітнім: скільки платять та які є вакансії

У мережі вже розділилися думки

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Мережа найпопулярніших в Україні супермаркетів "АТБ" допомагає підліткам заробити гроші на канікулах. Працевлаштування в компанію є з 17 років, але є кілька важливих нюансів.

Відповідну інформацію було опубліковано на офіційній сторінці "АТБ" у TikTok. Для працевлаштування підліткам достатньо заповнити відповідну онлайн-заявку.

Які вакансії доступні

"Телеграфу" вдалося з’ясувати, що неповнолітнім доступні лише дві вакансії: вантажник та комплектуючий.

Згідно з одним із свіжих оголошень від компанії на сайті Work.ua, заробітна плата вантажника складає до 30 тисяч гривень.

Вакансія в АТБ. Скріншот: Work.ua

Заробітна плата комплектувальника складає від 28 тисяч гривень.

Вакансія в АТБ. Скріншот: Work.ua

Графік та умови роботи

HR-представниця компанії пояснила, що графік роботи складає 12 годин. Передбачається позмінний режим: 4 робочі дні через 4 вихідні.

Але є важливе обмеження: неповнолітніх працівників категорично не допускають до роботи на касах. Це рішення пояснюють тим, що посада касира передбачає матеріальну відповідальність та безпосередню роботу з готівкою, що потребує досягнення повноліття.

Інші нюанси

На запитання журналістів "Телеграфа" щодо законності працевлаштування 17-річних та дотримання трудового кодексу для осіб, які не досягли 18 років, у HR-відділі "АТБ" зазначили, що ці деталі слід уточнювати.

Зверніть увагу! Відповідно до Кодексу законів про працю України, працевлаштування неповнолітніх має супроводжуватися обов’язковим медичним оглядом та скороченою тривалістю робочого часу (для осіб віком від 16 до 18 років – не більше 36 годин на тиждень).

Реакція мережі

У соціальних мережах українці бурхливо зреагували на можливість працевлаштування 17-річних. Дехто каже, що 12-годинні зміни надто важкі для 17-річних підлітків, особливо з огляду на напружений темп роботи в мережі. При цьому користувачі мережі висловили стурбованість відповідністю такого графіка законодавчим нормам про скорочений робочий день для неповнолітніх.

Крім того, дехто навіть засумнівався у реальному розмірі заробітної плати, припускаючи, що зазначені суми можуть бути "брудними", тобто до вирахування податків.

"Мало"

"Для неповнолітнього це багато годин"

"12 4/4 за 120 грн/година. Думаю, це того не варте"

Коментарі із соцмережі

Коментарі із соцмережі

Коментарі із соцмережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи глушать в "АТБ" мобільний інтернет. Інженер розкрив правду.