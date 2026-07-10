В McDonald’s берут на работу подростков, но есть несколько жестких условий
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Сеть может стать местом, где несовершеннолетние заработают свои первые деньги
Украинские подростки могут работать в McDonald’s. На работу берут с 16 лет, но есть определенные ограничения.
О том, что работать в МакДональдзе можно уже с 16 лет, рассказал бывший работник сети Михаил (mickeyoot) в соцсети Threads. На сайте компании опубликованы условия трудоустройства подростков.
В McDonald’s можно работать с 16 лет — какие условия
Возможность трудоустройства у МакДональдз в Украине с 16 лет появилась только год назад – 23 июня 2025 года. Это хорошая возможность подработки во время каникул или в течение года, так как ресторан предлагает гибкий график.
При этом для подростков есть отдельные правила работы. Несовершеннолетние могут работать только:
- в часовой промежуток с 7:00 до 21:00
- не более 18 часов в неделю — учащиеся во время учебного года
- не более 36 часов в неделю — все остальные
Ранее "Телеграф" рассказывал, что несовершеннолетние могут также работать в "АТБ". Трудоустройство в компанию есть с 17 лет, но существует несколько важных нюансов. Несовершеннолетним доступны только две вакансии: грузчик и комплектующий. Заработная плата грузчика составляет до 30 тысяч гривен, а комплектовщика – от 28 тысяч гривен.