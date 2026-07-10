В McDonald’s берут на работу подростков, но есть несколько жестких условий

Сеть может стать местом, где несовершеннолетние заработают свои первые деньги

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинские подростки могут работать в McDonald’s. На работу берут с 16 лет, но есть определенные ограничения.

О том, что работать в МакДональдзе можно уже с 16 лет, рассказал бывший работник сети Михаил (mickeyoot) в соцсети Threads. На сайте компании опубликованы условия трудоустройства подростков.

В McDonald’s можно работать с 16 лет — какие условия

Возможность трудоустройства у МакДональдз в Украине с 16 лет появилась только год назад – 23 июня 2025 года. Это хорошая возможность подработки во время каникул или в течение года, так как ресторан предлагает гибкий график.

Подростки могут работать в McDonald’s. Фото: mcdonalds.com.ua

При этом для подростков есть отдельные правила работы. Несовершеннолетние могут работать только:

в часовой промежуток с 7:00 до 21:00

не более 18 часов в неделю — учащиеся во время учебного года

не более 36 часов в неделю — все остальные

Ранее "Телеграф" рассказывал, что несовершеннолетние могут также работать в "АТБ". Трудоустройство в компанию есть с 17 лет, но существует несколько важных нюансов. Несовершеннолетним доступны только две вакансии: грузчик и комплектующий. Заработная плата грузчика составляет до 30 тысяч гривен, а комплектовщика – от 28 тысяч гривен.