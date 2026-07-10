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"Вбивають ракетну програму України". Чорновол висловилася про ситуацію із СБУ та "Українською бронетехнікою"

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 10 липня 2026, 17:04

Ситуація може позначитися на співпраці з MBDA

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Інцидент із СБУ та компанією "Українська бронетехніка" може нібито бути спрямованим на зрив реалізації спільної ракетної програми з європейським виробником MBDA.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише активістка, журналістка, народна депутатка ВР VIII-IX скликань Тетяна Чорновол. За її словами, під час затримання одного з керівників компанії "Українська бронетехніка" співробітники Служби безпеки України, переконавшись, що у приміщенні немає свідків, нібито застосували до нього фізичне насильство.

"Це що було? Працівники СБУ затримують одного з керівників найбільшої української оборонної компанії "Українська бронетехніка", питають чи є хто дома. Діставши негативну відповідь, зрадівши, що свідків не буде, заводять скрученого в наручниках в приміщення і з насолодою довго б'ють по голові. В мене перша реакція чому ці мачо не геройствують на фронті?" — зазначила вона.

Автор також висловлює думку, що справа може бути пов’язана з діяльністю компанії у сфері оборонних проектів. Вона нагадує, що місяць тому найбільший у Європі виробник ракет MBDA підписав угоду з "Українською бронетехнікою".

"Друге і найголовніше, чому вони вигадали фейкову справу і вбивають ракетну програму України із захисту неба", — сказала екс-нардеп.

Угода передбачає шість напрямків виробництва високоточної зброї на кілька мільярдів євро, про фінансування яких уже ухвалено рішення німецьким урядом.

"Додам, що для мене звільнення Малюка (ексглава СБУ, — ред.) було трагедією, я так і думала, що буквально за пару місяців "служба божа" зі світила світового рівня по проведенню спецоперацій, рятівника моєї країни, перетвориться на дрібну бандитську контору, яка приймає замовлення на зачистку конкурентів", — резюмувала Чорновол.

Пост Тетяни Чорновол
Пост Тетяни Чорновол
Теги:
#СБУ #Скандал #Тетяна Чорновол #MBDA #Українська бронетехніка