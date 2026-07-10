"Убивают ракетную программу Украины". Чорновол выказалась о ситуации с СБУ и "Украинской бронетехникой"

Ситуация может сказаться на сотрудничестве с MBDA

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Инцидент с СБУ и компанией "Украинская бронетехника" может быть якобы направлен на срыв реализации совместной ракетной программы с европейским производителем MBDA.

Об этом на своей странице в Facebook пишет активистка, журналистка, народная депутат ВР VIII-IX созывов Татьяна Чорновол. По ее словам, в ходе задержания одного из руководителей компании "Украинская бронетехника" сотрудники Службы безопасности Украины, убедившись, что в помещении нет свидетелей, якобы применили к нему физическое насилие.

"Что это было? Сотрудники СБУ задерживают одного из руководителей крупнейшей украинской оборонной компании "Украинская бронетехника", спрашивают, есть ли кто дома. Получив отрицательный ответ, обрадовавшись, что свидетелей не будет, заводят скрученного в наручниках в помещение и с удовольствием долго бьют по голове. У меня первая реакция почему эти мачо не геройствуют на фронте?", — отметила она.

Автор также выражает мнение, что дело может быть связано с деятельностью компании в сфере оборонных проектов. на напоминает, что месяц назад крупнейший в Европе производитель ракет MBDA подписал соглашение с "Украинской бронетехникой".

"Второе и самое главное, почему они придумали фейковое дело и убивают ракетную программу Украины по защите неба", — сказала экс-нардеп.

Соглашение предусматривает шесть направлений производства высокоточного оружия на несколько миллиардов евро, о финансировании которых уже принято решение германским правительством.

"Добавлю, что для меня увольнение Малюка (экс-глава СБУ, — ред.)было трагедией, я так и думала, что буквально за пару месяцев "служба божья" из светила мирового уровня по проведению спецопераций, спасителя моей страны, превратится в мелкую бандитскую контору, которая принимает заказы на зачистку конкурентов", — резюмировала Чорновол.