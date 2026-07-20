Зеленський проводить зустрічі з військовими: кого заслухав і за що вони відповідають

Система управління армією побудована за принципами НАТО та має кілька рівнів

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На тлі протестів після відставки міністра оборони Михайла Федорова, президент України Володимир Зеленський зустрівся із десятками досвічених українських військових. За словами президента, з командуванням обговорювали подальшу стратегію, активні дії України та загалом — ситуацію у війні. За інсайдерськими даними, обговорювали також кількох кандидатів в разі зміни головкома Олександра Сирського.

"Телеграф" пояснить, хто ці військові у командуванні та як загалом керується українська армія, що має так звану j-структуру за принципами НАТО.

З ким зустрічався Зеленський:

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Михайло Драпатий ,

, Заступник начальника Генштабу Володимир Горбатюк ,

, Командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол ,

, Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ,

, Командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко ,

, Командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" Ігор Оболєнський ,

, Заступник командувача ДШВ ЗСУ Андрій Ткачук

Т.в.о. командира 19-го армійського корпусу оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ Валерій Скред ,

, Командир 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Андрій Білецький

Командир 8-го корпусу ДШВ бригадний генерал Дмитро Волошин ,

, Командир 10-го армійського корпусу генерал-майор Артем Богомолов ,

, Командир 11-го армійського корпусу бригадний генерал Олексій Майстренко ,

, Командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук ,

, Командир 20-го армійського корпусу бригадний генерал Святослав Заїць ,

, Командир 17-го армійського корпусу бригадний генерал Ярослав Сидоров.

Відповідно до законодавства України, система управління військами поділяється на кілька ключових рівнів:

Верховний Головнокомандувач: Президент України. Він очолює керівництво державою та армією, очолює Раду національної безпеки і оборони (РНБО) та Ставку під час воєнного стану, приймаючи рішення щодо оборони держави.

Президент України. Він очолює керівництво державою та армією, очолює Раду національної безпеки і оборони (РНБО) та Ставку під час воєнного стану, приймаючи рішення щодо оборони держави. Військово-політичне та адміністративне керівництво: Здійснює Міністерство оборони України та його очільник. Задачі: забезпечення армії, державна політика, реформи та підпорядкування відомств та координація діяльності оборонного підприємства Українська оборонна промисловість.

Здійснює Міністерство оборони України та його очільник. Задачі: забезпечення армії, державна політика, реформи та підпорядкування відомств та координація діяльності оборонного підприємства Українська оборонна промисловість. Безпосереднє військове управління: Головнокомандувач Збройних Сил України, якому підпорядкований Генеральний штаб та Командування Об'єднаних сил ЗСУ. Головнокомандувач Збройних Сил України підпорядковується міністру оборони України, а також президентові України.

Хто і за що відповідає у військовому керівництві армії

Генеральний штаб відповідає за планування застосування військ та організацію їхньої роботи — визначає вимоги до Сил оборони та їхні потреби в ресурсах, здійснює стратегічне планування, технічне оснащення тощо. Начальник Генштабу призначається та звільняється президентом України за поданням Міністра оборони України, а підпорядковується Головнокомандувачу ЗСУ. Наразі це генерал-майор Андрій Гнатов. Та з президентом зустрічався Володимир Горбатюк — генерал-майор, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.

Володимир Горбатюк на зустрічі з Зеленським/ Телеграм-канал президента

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий (через Об'єднаний оперативний штаб) відповідає за застосування сил. Задача — планування та безпосереднє ведення бойових дій комплектом сил, переданим від видів військ. Драпатий з 2014 року брав участь у бойових діях на сході України. "Телеграф" розбирав біографію Драпатого детальніше.

Драпатий та Сирський відвідали позиції ЗСУ на Харківщині/ Генштаб ЗСУ

Види/роди військ підпорядковуються безпосередньо Головнокомандувачу ЗСУ, проте також входять у сферу управління Міноборони. Це стосується Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ, Сил безпілотних систем тощо. При цьому, коли підрозділи видів чи родів військ готові до виконання бойових завдань, їхній боєздатний комплект передається під оперативне управління Командувача об'єднаних сил (або відповідного командувача оперативно-стратегічного угруповання військ — ОСУВ), який і керує ними безпосередньо на фронті.

Олег Апостол — генерал-майор, командувач ДШВ з 2025. Раніше був заступником Головнокомандувача ЗСУ та командував 95 ОДШБр.

Командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол/ Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Роберт Бровді (позивний "Мадяр") — майор ЗСУ, командувач Сил безпілотних систем, Герой України та засновник легендарного підрозділу аеророзвідки "Птахи Мадяра.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді/ Фейсбук командувача

Корпуси Десантно-штурмових військ підпорядковуються Командуванню ДШВ ЗСУ. Армійські корпуси підпорядковуються командувачу Сухопутних військ, а корпуси НГУ — командувачу Нацгвардії Олександру Півненко (військово-політичне і адміністративне керівництво здійснює МВС). Зауважимо, що президент заслухав доповіді бойових командирів про ситуацію на найбільш інтенсивних напрямках фронту.

Доповідь командира 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Андрія Білецького/ Телеграм-канал президента

Раніше "Телеграф" розповідав, що ШІ припустив, що окрім названих вище Драпатого та Гнатова, претендентами на посаду Головнокомандувача ЗСУ можуть бути ще двоє. Це Ігор Скибюк та Роберт Бровді.