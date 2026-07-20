Зеленский проводит встречи с военными: кого заслушал и за что они отвечают

Система управления армией построена по принципам НАТО и имеет несколько уровней

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На фоне протестов после отставки министра обороны Михаила Федорова президент Украины Владимир Зеленский встретился с десятками опытных украинских военных. По словам президента, с командованием обсуждали дальнейшую стратегию, активные действия Украины и вообще ситуацию в войне. По инсайдерским данным, обсуждали также нескольких кандидатов в случае смены главкома Александра Сырского.

"Телеграф" объяснит, кто эти военные в командовании и как в целом руководствуется украинская армия, имеющая так называемую j-структуру по принципам НАТО.

С кем встречался Зеленский:

Командующий Объединенными Силами ВСУ Михаил Драпатый ,

, Заместитель начальника Генштаба Владимир Горбатюк ,

, Командующий Десантно-штурмовым войском Олег Апостол ,

, Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ,

, Командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко ,

, Командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" Игорь Оболенский ,

, Заместитель командующего ДШВ ВСУ Андрей Ткачук,

И.о. командира 19-го армейского корпуса оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ Валерий Скред ,

, Командир 3-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ Андрей Белецкий,

Командир 8-го корпуса ДШВ бригадный генерал Дмитрий Волошин ,

, Командир 10-го армейского корпуса генерал-майор Артем Богомолов ,

, Командир 11-го армейского корпуса бригадный генерал Алексей Майстренко ,

, Командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук ,

, Командир 20-го армейского корпуса бригадный генерал Святослав Заиц ,

, Командир 17-го армейского корпуса бригадный генерал Ярослав Сидоров.

Согласно законодательству Украины, система управления войсками делится на несколько ключевых уровней:

Верховный Главнокомандующий: Президент Украины. Он возглавляет руководство государством и армией, возглавляет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Ставку во время военного положения, принимая решения по обороне государства.

Президент Украины. Он возглавляет руководство государством и армией, возглавляет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Ставку во время военного положения, принимая решения по обороне государства. Военно-политическое и административное руководство осуществляет Министерство обороны Украины и его руководитель. Задачи: обеспечение армии, государственная политика, реформы и подчинение ведомств и координация деятельности оборонного предприятия. Украинская оборонная промышленность.

осуществляет Министерство обороны Украины и его руководитель. Задачи: обеспечение армии, государственная политика, реформы и подчинение ведомств и координация деятельности оборонного предприятия. Украинская оборонная промышленность. Непосредственное военное управление: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, которому подчинены Генеральный штаб и Командование Объединенных сил ВСУ. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины подчиняется министру обороны Украины, а также президенту Украины.

Кто и за что отвечает в военном руководстве армии

Генеральный штаб отвечает за планирование применения войск и организацию их работы — определяет требования к Силам обороны и их потребностям в ресурсах, осуществляет стратегическое планирование, техническое оснащение и т.д. Начальник Генштаба назначается и увольняется президентом Украины по представлению Министра обороны Украины, а подчиняется Главнокомандующему ВСУ. Пока это генерал-майор Андрей Гнатов. Но с президентом встречался Владимир Горбатюк – генерал-майор, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.

Владимир Горбатюк на встрече с Зеленским/ Телеграмм-канал президента

Командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый (через Объединенный оперативный штаб) отвечает за применение сил. Задача – планирование и непосредственное ведение боевых действий комплектом сил, переданным от видов войск. Драпатый с 2014 участвовал в боевых действиях на востоке Украины. "Телеграф" разбирал биографию Драпатого поподробнее.

Драпатый и Сырский посетили позиции ВСУ в Харьковской области/ Генштаб ВСУ

Виды/роды войск подчиняются непосредственно Главнокомандующему ВСУ, однако также входят в сферу управления Минобороны. Это касается Десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск, Сил беспилотных систем. При этом когда подразделения видов или родов войск готовы к выполнению боевых задач, их боеспособный комплект передается под оперативное управление Командующего объединенных сил (или соответствующего командующего оперативно-стратегической группировкой войск — ОСУВ), который и руководит ими непосредственно на фронте.

Олег Апостол — генерал-майор, командующий ДШУ с 2025. Ранее был заместителем Главнокомандующего ВСУ и командовал 95 ОДШБр.

Командующий Десантно-штурмовым войском Олег Апостол/ Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

Роберт Бровди (позывной "Мадьяр") — майор ВСУ, командующий Сил беспилотных систем, Герой Украины и основатель легендарного подразделения аэроразведки "Птицы Мадяра".

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди/Фейсбук командующего

Корпуса Десантно-штурмовых войск подчиняются Командованию ДШУ ВСУ. Армейские корпуса подчиняются командующему Сухопутными войсками, а корпуса НГУ — командующему Нацгвардией Александром Пивненко (военно-политическое и административное руководство осуществляет МВД). Заметим, что президент заслушал доклад боевых командиров о ситуации на наиболее интенсивных направлениях фронта.

Доклад командира 3-го армейского корпуса оперативного командования "Восход" Сухопутных войск ВСУ Андрея Белецкого/ Телеграмм-канал президента

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ИИ предположил, что, кроме названных выше Драпатого и Гнатова, претендентами на должность Главнокомандующего ВСУ могут быть еще двое. Это Игорь Скибюк и Роберт Бровди.