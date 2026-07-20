Протести не вщухають. Мітинги на підтримку Федорова заплановані у десятках міст

Українці продовжують боротьбу

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На понеділок, 20 липня, протести проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України та за відставку Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заплановані у десятках українських міст. Також мітинг має відбутися у Варшаві (Польща).

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Спільнота підтримки Михайла Федорова". Зокрема, протести заплановано у 32 містах (включно з Варшавою). Учасників мітингів закликають не нехтувати правилами безпеки та реагувати на повітряні тривоги.

Здебільшого мітинги почнуться о 19:00 чи 20:00. Канал публікує повний список міст, місць та часу.

Мітингувальники чекають винесення на ставку Верховного головнокомандувача пропозиції про звільнення головкома ЗСУ Олександра Сирського. Вони також вимагають, щоб Верховна Рада повернулася з канікул на позачергову сесію і призначила Михайла Федорова міністром оборони.

До слова, біля театру Франка у Києві комунальники прибрали картонки, які мітингувальники залишили собі на протести 20 липня. За словами співробітників, зробити це розпорядилася адміністрація.

Чому спалахнули масові протести

Нагадаємо, масові протести почалися в різних містах України 16 липня. Учасники просили владу повернути Михайла Федорова, якого президент України Володимир Зеленський звільнив з посади глави Міноборони, на цю ж посаду в новому уряді. Люди переконані, що він є дуже ефективним на цій посаді.

Люди вимагають відставки Сирського. Фото: Ян Доброносов

Участь беруть навіть малюки. Фото: Ян Доброносов

До цієї вимоги швидко додалася ще одна — відставка головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Саме конфлікт між ним і Федоровим був озвучений як одна з головних причин відставки останнього. Люди приходять на протести з картонками, на яких креативно відображено їхні вимоги.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відбувся один з протестів у Києві. На ньому була присутня нардепка Мар'яна Безугла, яка заявила, що це "мітинг її мрії".