Протесты не утихают. Митинги в поддержку Федорова запланированы в десятках городов

Украинцы продолжают борьбу

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На понедельник, 20 июля, протесты против увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны Украины и отставки Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского запланированы в десятках украинских городов. Также митинг должен пройти в Варшаве (Польша).

Об этом сообщается в Telegram-канале "Спільнота підтримки Михайла Федорова". В частности, протесты запланированы в 32 городах (включая Варшаву). Митингующих призывают не пренебрегать правилами безопасности и реагировать на воздушные тревоги.

В основном митинги начнутся в 19:00 или 20:00. Канал публикует полный перечень городов, мест и времени.

Митингующие ожидают вынесения на ставку Верховного главнокомандующего предложения об увольнении главкома ВСУ Александра Сырского. Они также требуют, чтобы Верховная Рада вернулась с каникул на внеочередную сессию и назначила Михаила Федорова министром обороны.

К слову, возле театра Франко в Киеве коммунальщики убрали картонки, которые митингующие оставили на протесты 20 июля. По словам сотрудников, сделать это распорядилась администрация.

Почему вспыхнули массовые протесты

Напомним, массовые протесты начались в разных городах Украины 16 июля. Участники просили власть вернуть Михаила Федорова, которого президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста главы Минобороны, на эту же должность в новом правительстве. Люди убеждены, что он очень эффективен на этом посту.

Люди требуют отставки Сырского. Фото: Ян Доброносов

Участие принимают даже малыши. Фото: Ян Доброносов

К этому требованию быстро добавилось еще одно — отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Конфликт между ним и Федоровым был озвучен как одна из главных причин отставки последнего. Люди приходят на протесты с картонками, на которых креативно отражены их требования.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прошел один из протестов в Киеве. На нем присутствовала нардеп Марианна Безуглая, заявившая, что это "митинг ее мечты".