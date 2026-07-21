Зеленский уволил Сырского с должности Главнокомандующего ВСУ: кто его заменит

Отставке главы армии предшествовали массовые протесты во многих городах Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 июля, уволил Александра Сырского с должности Главнокомандующего ВСУ. Вместо него будет назначен Михаил Драпатый.

Об этом президент сообщил в вечернем обращении. Заметим, что до принятия этого решения глава государства провел множество встреч с военными.

"Определил, что новым Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой, Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена ​​конфигурация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Факт – что Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, в Харьковской операции. Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и нужно достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины. Я благодарен Михаилу Драпатому за именно такой взгляд. Сегодня с Александром Сырским и с Андреем Гнатовым мы говорили о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел", — сказал Зеленский.

Напомним, что Александр Сырский стал главнокомандующим Вооруженными силами Украины в феврале 2024 года. До назначения на должность главнокомандующего он руководил Сухопутными войсками ВСУ и имел опыт командования ключевыми операциями во время российско-украинской войны. Его имя стало широко известно после обороны Киева в 2022 году, Харьковской наступательной операции и боев за Бахмут.

Главкомом Сырский стал после отставки Валерия Залужного.

Александр Сырский и Валерий Залужный

Что известно о Михаиле Драпатом

Михаил Драпатый — украинский военачальник, генерал-майор, занимающий с июня 2025 года должность Командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины.

Родился 21 ноября 1982 года в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области. Получил высшее военное образование в Харьковском институте танковых войск и Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Михаил Драпатый и Александр Сырский

Свой офицерский путь начал в 72-й отдельной механизированной бригаде. Широкую известность получил в мае 2014 во время событий в Мариуполе, когда возглавил прорыв бронетехники через баррикады боевиков. В том же году успешно вывел свой батальон из окружения под Мариновкой.

В последующие годы руководил 58-й отдельной мотопехотной бригадой и занимал должность заместителя командующего войсками Оперативного командования "Север". С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году возглавил оборону на Криворожском направлении, а позже стал командующим Оперативно-группировкой войск "Херсон" и сыграл ключевую роль в освобождении правобережья Херсонщины.

В феврале 2024 года был назначен заместителем начальника Генерального штаба ВСУ по подготовке войск. В мае 2024 возглавил Оперативно-тактическую группировку "Харьков", где организовал стабилизацию линии фронта во время повторного наступления российских войск на севере Харьковской области. Впоследствии командовал ОТУ "Луганск", а с ноября 2024 по июнь 2025 занимал должность Командующего Сухопутными войсками ВСУ.

За боевые заслуги и успешное руководство подразделениями отмечен Крестом боевых заслуг и является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого.

Напомним, накануне Александр Сырский выпустил колонку, в которой прокомментировал конфликт с Федоровым, а также совершил несколько выпадов в сторону экс-министра обороны. "Телеграф" раскрыл глубинный смысл заявлений уже бывшего главкома.