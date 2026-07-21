У Києві частково "скасували" коcмічні тарифи на воду: скільки будемо платити

За рік додаткові витрати можуть перевищити 6 тисяч гривень

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У Києві не запроваджуватимуть тариф на воду у 88,9 грн за кубометр. У міській владі пояснили, що це лише економічно обґрунтований розрахунок Київводоканалу, тоді як для населення діятиме інший тариф — 63,79 грн.

У КМДА наголосили — місто не погодило вищий тариф, а впровадять той, який у 2024 році затвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр. КМДА

"Враховуючи середньостатистичне споживання холодної води в Києві, для родини з трьох осіб плата за воду збільшиться на 200–300 грн", — йдеться у повідомленні КМДА.

"Телеграф" окремо порахував, скільки новий тариф додатково "витягне" з кишень киян та мешканців столиці. Чинний тариф — 30,38 грн за кубометр водопостачання та водовідведення.

Якщо тариф на послуги водопостачання та водовідведення зросте до 63,79 грн за кубометр, витрати домогосподарств залежатимуть від обсягів споживання. Суми приблизні, адже наразі не наведена деталізація тарифу.

Для сім’ї з двох осіб , яка використовує близько 9 кубометрів води на місяць , платіж становитиме 574 грн на місяць та приблизно 6 889 грн на рік . Зростання витрат: +300 грн/місяць та приблизно +3 608 грн на рік .

, яка використовує близько , платіж становитиме приблизно . та приблизно . Для родини з трьох осіб, яка споживає близько 15 кубометрів на місяць: 957 грн на місяць та приблизно 11 482 грн на рік. Зростання витрат: +500 грн/місяць або приблизно +6 014 грн на рік.

Зауважимо, з таким підвищенням тарифі у Києві буде майже на рівні із Запоріжжям (69, 37 грн), проте значно нижче ніж в Умані (157,32 грн) чи Бородянці (139, 34 грн).

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві вже підняли тариф на проїзд. Якщо квитки вже були куплені — вони мають обмежений термін дії.