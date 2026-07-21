Паспорт-книжечка может создать проблемы: кого обяжут перейти на ID-карту

На выполнение нормы закона дается месяц времени

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Украинцам, имеющим паспорт-книжечку, может грозить штраф за несвоевременное обновление документа. Речь идет о замене фото после достижения 25 и 45 лет — если вовремя этого не сделать, обяжут получать ID-карту.

Как отметили в Государственной миграционной службе Украины, законодательство не определяет конечную дату действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года (паспорт-книжка). Однако действует важное правило – после того, как его владельцу исполнилось 25 и 45 лет, он обязан подать документ на вклеивание нового фото.

На это дается 30 календарных дней после дня рождения. Услуга предоставляется бесплатно в любом отделении Государственной миграционной службы (ГТС) или Центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Если своевременно не добавить актуальное фото, можно получить штраф (от 17 до 51 грн). Однако во время военного положения действуют смягченные правила, и такие документы считаются действительными без вклеенной фотографии.

Какие документы необходимо подать на обновление фото в паспорте-книжечке

заявление о вклеивании фотографии;

паспорт гражданина Украины образца 1994;

две фотографии размером 3,5 х 4,5 см с изображением, которое соответствует достигнутому лицу возраста;

в случае представления паспорта образца 1994 года, оформленного территориальным подразделением ДМС, которое прекратило деятельность или временно не осуществляет свои полномочия, заявитель дополнительно представляет все имеющиеся документы, в том числе документы, содержащие фотоизображение лица;

решение суда (для лиц, которые не обратились в установленном законодательством порядке для вклеивания фотографии в паспорт образца 1994 года и не желают осуществлять обмен паспорта образца 1994 года на паспорт в форме карты).

В каком случае придется менять паспорт-книжечку на ID-карту

В то же время, действует еще одно правило. Если вы пропустили месячный срок вклеивания фото по достижении соответствующего возраста, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту. В этом случае расходы будут значительно больше — около 1600 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько придется оплатить замену паспорта-книжечки на ID-карту, если вы вовремя не заменили в нем фото. Сумма значительно больше штрафа, предусмотренного за это.