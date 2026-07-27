Некоторые дома могут остаться без тепла во время блэкаутов: почему возникла проблема с подключением модульных котельных

Подготовка к зиме оказалась под угрозой из-за правовой коллизии

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Правительственное постановление №1320 разрешило устанавливать блочно-модульные котельные, газопоршневые, газотурбинные и когенерационные установки без предварительного оформления прав на земельный участок. Однако пользоваться этим упрощением на практике часто невозможно.

Проблема состоит в том, что действующий Кодекс газораспределительных систем до сих пор требует документов, подтверждающих право собственности или пользования землей. Поэтому операторы газораспределительных сетей отказывают в подключении таких объектов или откладывают его до завершения оформления земельной документации.

"Оформление документов на землю в общем порядке может продолжаться месяцами. Это нивелирует экстренный характер правительственных льгот и создает риски для своевременного ввода резервных источников теплоснабжения в эксплуатацию. Поэтому мы призываем НКРЭКУ (Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — ред.) исправить эту юридическую коллизию", – отмечает исполнительный секретарь АОКИ Руслан Голуб.

АОКИ совместно с Теплоэнергетическим кластером Украины (ТКУ) предлагают во время военного положения и еще в течение 24 месяцев после его завершения не требовать документы на право собственности или пользования земельным участком во время присоединения объектов, на которые распространяется действие постановления №1320. Подтверждением же законности их размещения предлагается признать решение органов местного самоуправления, военных администраций или согласие собственника земельного участка.

"Сегодня община может приобрести блочно-модульную котельную, но месяцами ждать ее подключения из-за оформления документов на землю. В результате оборудование, которое должно обеспечивать резервное теплоснабжение, фактически не может работать тогда, когда оно больше всего нужно. Это препятствие необходимо устранить как можно быстрее, чтобы успеть подготовиться к следующей зиме", — сказал президент ТКУ Анатолий Корж.

Авторы инициативы призвали НКРЭКУ оперативно рассмотреть предложенные изменения и привести Кодекс газораспределительных систем в соответствие с постановлением правительства №1320.

Ранее энергетический эксперт Геннадий Рябцев в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал, как распределить небольшой бюджет, чтобы пережить зиму в тепле даже если отопление или свет в квартире отключат надолго.