Замість теплої підлоги: новий спосіб обігріву швидше гріє і не потребує складного ремонту

Він вже набирає популярності в Європі

Дедалі більше домогосподарств переходять на альтернативні системи опалення, які простіші в монтажі. Особливо популярними стають рішення, що працюють у парі з тепловими насосами.

Одним із таких варіантів є плінтусні настінні обігрівачі. Вони поступово починають витісняти з ринку традиційну теплу підлогу, як написали в "na:Тemat".

Як працює нова система

Плінтусні обігрівачі встановлюються вздовж стін і працюють при нижчій температурі, ніж класичні радіатори. Вони нагрівають не лише повітря, а й стіни, які поступово рівномірно віддають тепло в кімнату.

Завдяки цьому система може ефективно працювати при температурі значно нижчій, ніж у традиційних батарей.

Плінтусні обігрівачі. Фото: відкриті джерела

Такі системи добре поєднуються з тепловими насосами, які працюють ефективніше при низькотемпературному опаленні. Це дозволяє знизити витрати на енергію, що особливо актуально на тлі зростання рахунків за комунальні послуги.

Також важливо, що монтаж часто не потребує серйозного ремонту — систему можна встановити без стяжки підлоги чи масштабної перебудови.

Переваги та обмеження

До плюсів відносять швидший прогрів приміщення, просте керування температурою та зменшення вологості на стінах, що може знижувати ризик появи плісняви.

Водночас система має обмеження: вона менш ефективна в кімнатах із великою кількістю меблів уздовж стін і найкраще підходить для добре утеплених будинків.

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