"Все выезды были с разрешения": защита Ермака отрицала нарушение меры пресечения во время поездок на фронт

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Защита бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака отрицает нарушение меры пресечения во время его поездок в прифронтовые регионы.

Об этом заявила пресс-секретарь группы защиты Андрея Ермака Наталья Новикова, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление стороны защиты

"Сторона защиты расценивает распространенные в последнее время публикации о поездках Андрея Ермака на прифронтовые территории как информационную манипуляцию, направленную на публичное давление на досудебное расследование и процессуальные решения по делу. Механизм манипуляции прост. Официальный ответ НАБУ, не содержащий никакого утверждения о нарушении, связан с сообщениями анонимных источников — и подан как якобы установленное нарушение", — заявила Новикова

Сторона защиты отмечает, что на самом деле возложенные судом обязанности касаются исключительно территориального передвижения, а каждый выезд происходил из заблаговременно полученного разрешения. Ни о каких нарушениях не заявляли ни орган досудебного расследования, ни прокурор, ни суд.

"Независимо от намерений авторов, эффект таких публикаций очевиден: создать информационный повод для ограничения профессиональной деятельности адвоката, который оказывает юридическую помощь военнослужащим, и подменить процессуальный порядок медийным вердиктом. Когда юридическую помощь воюющим изображают как правонарушения, это подрывает не позиции Андрея Ермака, а независимость адвокатуры и доступ военнослужащих к защите их прав. Сторона защиты убеждена: процессуальные решения по этому делу принимаются и будут приниматься на основании закона, а не публикаций", — заявила Новикова

Защита Ермака призвал медиа и участников публичной дискуссии разграничивать официально подтвержденные факты и оценочные суждения.

Контекст

Ранее Антикоррупционный центр "Межа" заявил, что обратился в НАБУ с запросом о том, на каких основаниях Андрею Ермаку разрешили покинуть Киев, поскольку суд возложил на него обязанность не покидать Киев без разрешения детектива, прокурора или суда.

В ответ на запрос центра НАБУ сообщило, что 13 июля адвокат Ермака подал ходатайство о разрешении посетить Киевскую, Днепропетровскую, Донецкую, Харьковскую и Запорожскую области. Поездку обосновали участие Ермака как адвоката в мероприятиях проекта "Адвокат+".

Как утверждают в "Межа", к ходатайству добавили 5 однотипных писем-обращений от воинских частей, в которых командиры обращались непосредственно в Ермак и просили его лично принять участие в приеме военнослужащих для предоставления правовой помощи до 24 июля.

В то же время, как заявили в "Межа", 16 июля Ермак встретился с тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским – именно в период, когда должен был давать консультации.

Напомним, что 16 июля издание "УП" со ссылкой на источники сообщило, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак посетил пункт управления тогдашнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в одной из прифронтовых областей вечером 16 июля.