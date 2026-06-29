Дніпро атакували балістикою. Є загиблі та багато постраждалих (фото)

Над містом здійнявся густий дим

У понеділок, 29 червня, у Дніпрі пролунав потужний вибух. Попередньо на місто було скеровано балістичну ракету.

UPD: 12:00 Внаслідок атаки на Дніпро загинуло 4 людей. 10 – дістали поранень, повідомили в ОДА.

11:30 Семеро людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. 22-річний чоловік у важкому стані, повідомив Олександр Ганжа, голова Дніпропетровської ОДА.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", в деяких районах після вибуху на кілька хвилин зникло світло. Після відновлення електропостачання фіксувалась нестабільність напруги в мережі.

"Напруга у системі нестабільна", — повідомив додаток одного з приладів дніпрянина після вибуху.

Стрибки напруги у Дніпрі після вибуху. Фото: "Телеграф"

Внаслідок вибуху пошкоджено приватне підприємство, повідомили в ОВА. Зазначається, що попередньо є постраждалі. Над містом після вибуху здійнявся величезний стовп диму.

"Ворог завдав удару по Дніпру, понівечене приватне підприємство", — йдеться у повідомленні.

Дим після вибуху у Дніпрі. Фото: місцеві канали

Дим після вибуху у Дніпрі. Фото: місцеві канали

Додамо, що в ніч на середу, 17 червня, росіяни вдарили безпілотником по кінно-спортивній школі у Сумській області. Є руйнування, на жаль, загинули коні.

Нагадаємо, що в Україні з 29 червня вже запроваджують графіки відключень світла через спеку. 30 червня низку областей знеструмлюватимуть після 16:00 на кілька годин. Попередньо заплановано відключення однієї черги за раз.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ввечері 15 червня російський безпілотник впав у Шевченківському районі Харкова. Удар прийшовся по міському зоопарку. Внаслідок вибуху були пошкоджені вольєри та загинули 42 кролики, ще 15 — отримали поранення.