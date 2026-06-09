Діти писали НМТ понад 12 годин. Гучний скандал дійшов до Ради: усі подробиці

Діти за один день мають скласти чотири предмети

Справжній скандал розгорівся навколо складання НМТ в Одесі, де іспит тривав понад 12 годин через тривоги. Від голови Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко вимагають пояснень, як і від Міносвіти.

"Телеграф" розповість усі подробиці скандалу та що сталось під час складання НМТ в Одесі. Зауважимо, що, окрім претензій щодо тривалості тесту, були й інші — зокрема ставлення інспекторів до учнів.

НМТ в Одесі тривало майже 13 годин

У понеділок, 8 червня, випускники в Одесі та області складали НМТ. Однак замість запланованих 4-х годин іспит зайняв понад 12. Причиною стали регулярні тривоги через які діти були змушені покинути авдиторії та пройти в укриття. Фактично у навчальні заклади випускники прибули на 10:00 і покинули їх вже після 22:00.

У Threads після цього з'явилось чимало дописів. Більшість людей писало, що НМТ в Одесі перетворилось майже на тортури. Користувачі задавались питанням: як можна адекватно написати іспит за 13 годин постійних тривог та біганини. При цьому люди так і не зрозуміли, чому НМТ не провели в укритті, якщо тривоги лунали постійно.

"Моя учениця писала НМТ 12 годин! В Одесі через 10000 тривог, на історії та англ.мові їх вже підганяли, це не просто стрес, це хардкор", — написала викладачка у мережі.

Виявилось, що таких історій було чимало. Багато батьків скаржились не тільки на умови проведення іспиту, а й на те, що не могли зв'язатись з дітьми. Були навіть випадки, коли інспектори нібито підганяли випускників.

Як розповів директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти (РЦОЯО) Анатолій Анісімов, передає "Суспільне", в області працювали 34 пункти тестування. З них дев'ять були обладнані укриттями, де учасники могли складати НМТ без перерв на повітряні тривоги. На тестування зареєструвалися 1382 людини, з яких на перший етап прибули 1349. Після тривалої повітряної тривоги до другого етапу повернулися 1247 учасників.

Після 19:00 тестування ще продовжували 875 учасників, а після 21:00 — 129. Останні двоє завершили роботу близько 22:30. При цьому учням проповнували написати заяву на перенесення сесії, більшість відмовилась.

Як відреагували в Раді

Цей скандал не пройшов ні повз Верховну Раду, ні омбудсмана Дмитра Лубінця. Так, до Ради 9 червня на засідання викликали голову Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко. Депутати вимагають пояснень щодо проведення НМТ в Одесі, адже вважають, що ця ситуація наочно показав неготовність до іспиту в умовах війни.

Окрім того, омбудсмен Лубінець назвав формат НМТ "перевіркою на нервовий зрив". За його словами, система і так створює "надмірне навантаження", адже випускники складають чотири предмети підряд в один день. Але в Одесі ще й додались тривоги.

"Приміщення, де проводили НМТ, виявилося фактично не готовим до умов воєнного стану та регулярних повітряних тривог. Через постійні зупинки процедура тривала з 09:00 до близько 22:00 — понад 13 годин безперервного стресу для дітей", — написав він.

Водночас у Міносвіти вже заперечили звинувачення, наголосивши, що роблять усе, аби організувати процес у безпечних умовах. При цьому чотири години НМТ назвали звичною процедурою, яка залишається чинною для збереження якості оцінювання.

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