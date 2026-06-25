Шансів на вступ буде більше? В Україні хочуть змінити правила НМТ, що важливо знати
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До Міносвіти та Уряду скеровано потрібні документи
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пропонує знизити прохідний бал в НМТ цьогоріч з 150 до 130. Основною причиною пропозиції називає не тільки неналежні умови проведення іспиту у деяких областях.
Про це свідчить допис омбудсмана. За його словами, Уряд та Міносвіти мають розуміти, що у 2026 НМТ — не просто іспит, а суцільне випробування для випускників.
Лубінець наголошує, що вже отримав 21 скаргу на проблеми під час складання тесту. Йдеться не тільки про багатогодинні сидіння в укриттях, технічні збої, а й про відсутність реального права на апеляцію до некоректно поставлених завдань.
"Саме тому я вимагаю від Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки чітких рішень", — йдеться у повідомленні.
Лубінець пропонує:
- знизити граничний бал для конкурсного відбору з 150 до 130.
- повернути право на апеляцію щодо некоректних тестових завдань та забезпечити оприлюднення тестів і правильних відповідей після завершення НМТ.
- врегулювати проходження НМТ дітьми, які перебувають у місцях несвободи
"Ми вже побачили, до чого призводить недостатність зусиль з боку держави до питань організації НМТ в аспекті подолання викликів воєнного часу. В Одесі через повітряні тривоги діти понад 13 годин провели в екзаменаційному центрі без належних умов. Лише третина таких обласних центрів працює в укриттях: на Сумщині і Харківщині — 100%, у Миколаївській, Чернігівській та Черкаській областях — близько 90%, у Київській — 70%, у Рівненській — 50%. У багатьох інших регіонах ситуація залишається критичною", — наголосив омбудсман.
Якій мінімальний прохідний бал та чи залежить він від спеціальності
Наразі в Україні НМТ вважається складеним, якщо випускник набрав мінімум 100 балів з кожного предмета. При цьому мінімальний конкурсний бал для бюджету на більшості спеціальностей — 130 балів, а для деяких — 150 балів. Також є спеціальності, де для бюджетної форми слід набрати 170-190 балів.
Скільки балів треба набрати, щоб вступити на бюджет:
- 150 і вище — Міжнародні відносини/право, публічне управління та адміністрування, технічні спеціальності тощо;
- 165-200 балів — медицина (будь-яка: від фармакології до стоматології), фінанси, право, комп'ютерні науки.
Зауважимо, що не завжди наявність високого балу гарантує вступ на популярну спеціальність, зокрема у медицині тощо. Адже вступ відбувається за рейтингом: бюджетне місце отримає той, у кого вищі бали.
Раніше "Телеграф" розповідав подробиці гучного скандалу з НМТ на Одещині, де діти складали іспит понад 12 годин.