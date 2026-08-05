Не лише Одеса: Росія почала пускати "Бандеролі" по іншому великому місту

"Бандероль" є більш дешевим засобом повітряного нападу, ніж звичайна крилата ракета

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Росіяни пробують розширити географію застосування крилатої ракети "Бандероль" по Україні. Так, слідом за Одесою, противник намагався атакувати нею Дніпро.

Як зазначив у коментарі "Телеграфу" відомий волонтер Тимофій Кучер, Сили оборони ліквідували ракету, яка несла загрозу для міста.

За його словами, росіяни періодично намагаються атакувати місто "Бандеролями". Проте це відбувається рідко.

"По Дніпру крилату ракету типу "Бандероль" (Герань-5), яка має швидкість 500+ км/год, і має бойову частину приблизно 150 кг, дуже рідко застосовують. По Дніпру в основі б'ють ударними реактивними БПЛА типу Герань-4 "Сікер". Але в позаминулому місяці по Дніпру теж намагались завдати удари крилатими ракетами типу "Бандероль". Проте завдяки Силам оборони України загроза була ліквідована", — розповів Кучер.

Крилата ракета "Бандероль"

Що відомо про "Бандероль"

В ГУР ще під час перших ударів "Бандеролями" уточняли, що це — не окремий дрон, а справжня крилата ракета. До того ж в ній іноземні чипи, отримані в обхід санкцій. Технічні характеристики повідомили на платформі War&Sanctions (розділ "Компоненти у зброї").

Нова крилата ракета S8000 "Бандероль" розроблена підсанкційним підприємством "Кронштадт". Росія завершила випробування і запустила її в серійне виробництво. За даними ГУР, попри це конструкцію ракети продовжують доопрацьовувати — про це свідчать відмінності між зразками 2025 та 2026 років.

S8000 відрізняється підвищеною маневровістю: виконує повороти з меншим радіусом, ніж ракети типу Х-101 чи 3М-14, але зберігає типову для крилатих ракет траєкторію. "Бандероль" має бойову частину близько 150 кг, розвиває швидкість до 550–600 км/год і може вражати цілі на відстані до 350–400 км. Спочатку її запускали лише з безпілотників "Оріон", однак нині для цього також використовують наземні пускові установки в окупованому Криму та гелікоптери Мі-28.

Як виглядає "Бандероль"

Попри санкції, у "Бандеролі" виявлено низку іноземних компонентів. Двигун — з Китаю (є у вільному продажі), телеметрія ймовірно з Австралії або її копія, батарея з Японії, сервоприводи з Південної Кореї та загалом майже 20 мікросхем виробництва США, Китаю, Японії, Південної Кореї та Швейцарії. Загалом розвідка ідентифікувала понад 20 ключових деталей ракети та близько 30 компаній, що причетні до їх виробництва чи постачання.

Іноземні деталі в "Бандеролі"

Раніше "Телеграф" розповідав, що зараз із комплексами Patriot, до яких в України не вистачає ракет.