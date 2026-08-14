Росіян лякають ядерним ударом: які міста зникнуть із карти першими (карта)

Постраждають не лише мільйонники

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Ідеолог глави Росії Володимира Путіна Олександр Дугін заявив, що Москва і Санкт-Петербург будуть стерті з лиця землі. За його словами, мешканців потрібно масово виселяти з міст у села, оскільки війна Росії із Заходом та застосування ядерної зброї майже неминучі.

У контексті цієї заяви "Телеграф" вирішив дізнатися у штучного інтелекту, які міста перебувають у зоні ризику.

Нейромережа Gemini вивчила чинні військові доктрини НАТО і США і змоделювала можливий сценарій масштабного ядерного удару по території Росії. Розрахунки показують, що у разі переходу конфлікту до повномасштабної ядерної ескалації удари, найімовірніше, завдаватимуться не хаотично, а послідовно двома чітко розділеними хвилями.

Перша хвиля: засліплення та обезголовлення

На думку моделі, першими будуть атаковані ключові центри прийняття рішень, стратегічні бази та вузли зв’язку, щоб позбавити можливості завдати удару у відповідь. У ядерній стратегії це називається Counterforce.

Gemini вказала місця, які будуть пріоритетними цілями ядерного удару:

Москва та Підмосков’я (Власиха, Чехов, Софріно) , де знаходяться головний командний кулак, штаби РВСН та вузли ПРО.

, де знаходяться головний командний кулак, штаби РВСН та вузли ПРО. Бази ядерних ракет (РВСН) : Татищево, Козельськ, Бологе, Ясний, Ужур, Тейково, Нижній Тагіл, Новосибірськ.

: Татищево, Козельськ, Бологе, Ясний, Ужур, Тейково, Нижній Тагіл, Новосибірськ. Аеродроми стратегічної авіації , назви яких через війну вже знає кожен українець: Енгельс (Саратівська обл.), Оленья (Мурманська обл.), Українка (Амурська обл.).

, назви яких через війну вже знає кожен українець: Енгельс (Саратівська обл.), Оленья (Мурманська обл.), Українка (Амурська обл.). Бази підводних човнів, які є носіями ядерної зброї, розташовані в Гаджієво, Відяєве, Заозерську на Півночі та Вілючинську на Камчатці.

Які міста РФ стануть цілями перших ядерних ударів. Інфографіка: "Телеграф"

Друга хвиля: промисловий колапс

"У разі переходу ескалації в тотальну фазу удари завдадуть по головним економічним та логістичним артеріям країни (Countervalue)", — написала нейромережа.

Довідка: Удари Countervalue спрямовуються на міста, промисловість, енергетичну інфраструктуру та інші об’єкти, знищення яких завдає максимальної шкоди державі та населенню.

Цілями другої хвилі стануть головний військовий, суднобудівний та енергетичний хаб на Балтиці Санкт-Петербург, а також Сєвєродвінськ, який є серцем атомного підводного суднобудування.

Ядерні удари будуть завдані по оборонним гігантам і містам-мільйонникам, зокрема Єкатеринбургу, Челябінську, Пермі, Нижньому Новгороду, Самарі та Ростову-на-Дону, який є головним логістичним вузлом півдня Росії.

Чому села не врятують росіян: висновки нейромережі

На думку штучного розуму, заклики російських ідеологів переселяти мешканців міст у сільську місцевість у разі ядерної загрози проблему не вирішать. Багато шахтних пускових установок і військових аеродромів розташовані якраз далеко від мегаполісів.

Крім того, радіоактивні опади та руйнування централізованої енергосистеми зроблять життя в провінції вкрай важким — без стабільної електрики, опалення та доступу до медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше прокремлівська газета "Московський комсомолець" раптово розкритикувала за ядерну риторику главу РПЦ патріарха Кирила, який є духівником глави РФ Володимира Путіна.