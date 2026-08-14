"Зима буде спекотною": Україна чітко відповіла Росії на погрози "заморозки"

Українці висміяли чергові погрози росіян

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Міністерство оборони Росії опублікувало у своєму Telegram-каналі зображення ударних безпілотників типу "Шахед" із написом "Як сніг на голову". Допис російське відомство супроводило фразою: "Взимку вам буде "заморозка"", натякнувши на можливі нові удари по Україні в холодний період.

На російську публікацію вже відповіли в Міністерстві оборони України. Там опублікували зображення безпілотників на тлі палаючого промислового об'єкта з написом "В холод птахи летять в горячі краї". Не залишили заяву РФ без уваги й українці — у соцмережах з'явилася низка мемів. "Телеграф" зібрав найцікавіші реакції.

Допис Міністерства оборони Росії

"Зима буде спекотною", — написали в Міноборони України.

Відповідь Міністерства оборони України. Фото: ministry_of_defense_ua/Telegram

Меми про "Як сніг на голову". Фото: Bratchuk_Sergey/Telegram

Меми про "Як сніг на голову". Фото: Bratchuk_Sergey/Telegram

Меми про "Як сніг на голову". Фото: Bratchuk_Sergey/Telegram

Меми про "Як сніг на голову". Фото: Bratchuk_Sergey/Telegram

Меми про "Як сніг на голову". Фото: Bratchuk_Sergey/Telegram

Меми про "Як сніг на голову". Фото: Bratchuk_Sergey/Telegram

Меми про "Як сніг на голову". Фото: Bratchuk_Sergey/Telegram

Водночас свою відповідь опублікував і СтратКом ЗСУ. Там показали фото палаючого російського НПЗ із підписом:

"Зігріємося вогнем російських НПЗ".

Відповідь СтратКом ЗСУ. Фото: Bratchuk_Sergey/AFUStratCom

Росія протягом повномасштабної війни неодноразово атакувала об'єкти генерації, електромережі та теплову інфраструктуру України. Минулої зими удари по енергетиці також призводили до масштабних відключень електроенергії та проблем із теплопостачанням.

Тож слова російського Міноборони про можливу "заморозку" мають цілком конкретний контекст — Росія вже використовувала удари по енергетиці як частину своєї воєнної кампанії.

Україна у відповідь б'є по НПЗ і складах РФ

Водночас Україна останнім часом посилила удари по російській нафтовій інфраструктурі. Українські безпілотники протягом 2026 року регулярно атакували російську енергетичну інфраструктуру, зокрема НПЗ, трубопроводи та порти. Унаслідок таких ударів у Росії виникали перебої з роботою окремих підприємств та постачанням пального.

Починаючи з 18 липня, Україна атакувала хаби Wildberries у десятках місць, окрім РФ один з них знаходився в окупованому Криму. На сьогодні в Росії залишилося близько 20 ключових розподільчих центрів, які вперше можуть стати цілями українських військових найближчим часом.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи справдиться похмурий прогноз на зиму в Україні.