Утворюється отрута: яку рибу з магазину потрібно готувати негайно
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Несвіжа риба загрожує важкими отруєннями
Свіжого тунця потрібно готувати одразу після покупки. Інакше може початися псування з виділенням токсинів.
Про це "Телеграфу" розповіла завідувач кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко. За її словами, не можна зволікати з термічною обробкою тунця.
"Це риба, яку треба одразу ж готувати, інакше він псується, білки розпадаються з утворенням токсинів", — пояснила фахівець.
Вона додала, що тунець буває різних видів — білий, смугастий, великоокий. Загалом існує понад 15 різних видів, цих риб, які належать родини скумбрових.
Різні види тунців суттєво відрізняються за розмірами (від 50 см до 3-4 метрів), жирністю та кольором м'яса. Найчастіше тунця продають у вигляді свіжих чи заморожених стейків, філе для суші або консервів.
Колір шматочків тунця має бути рівномірним (від рожевого до бордового). Якщо краї потемніли чи зблідли, риба несвіжа. Стейки тунця готуються дуже швидко (буквально по 1–2 хвилини обсмаження з кожного боку), щоб зберегти соковитість, адже цю рибу легко пересушити.
Раніше Олена Сидоренко розповіла "Телеграфу", куди з українських магазинів зникла популярна риба івасі. Зараз її немає, бо в Україну вона постачалася з країни-агресора Росії.