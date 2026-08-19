Утворюється отрута: яку рибу з магазину потрібно готувати негайно

Несвіжа риба загрожує важкими отруєннями

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Свіжого тунця потрібно готувати одразу після покупки. Інакше може початися псування з виділенням токсинів.

Про це "Телеграфу" розповіла завідувач кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко. За її словами, не можна зволікати з термічною обробкою тунця.

"Це риба, яку треба одразу ж готувати, інакше він псується, білки розпадаються з утворенням токсинів", — пояснила фахівець.

Вона додала, що тунець буває різних видів — білий, смугастий, великоокий. Загалом існує понад 15 різних видів, цих риб, які належать родини скумбрових.

Різні види тунців суттєво відрізняються за розмірами (від 50 см до 3-4 метрів), жирністю та кольором м'яса. Найчастіше тунця продають у вигляді свіжих чи заморожених стейків, філе для суші або консервів.

Стейк тунця. Фото: magnific.com

Колір шматочків тунця має бути рівномірним (від рожевого до бордового). Якщо краї потемніли чи зблідли, риба несвіжа. Стейки тунця готуються дуже швидко (буквально по 1–2 хвилини обсмаження з кожного боку), щоб зберегти соковитість, адже цю рибу легко пересушити.

Раніше Олена Сидоренко розповіла "Телеграфу", куди з українських магазинів зникла популярна риба івасі. Зараз її немає, бо в Україну вона постачалася з країни-агресора Росії.