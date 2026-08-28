После атаки оккупированный восток остался без света. Что известно о ТЭС в Счастье (фото)

Некоторые каналы пишут, что блэкаут также накрыл оккупированные территории Херсонщины и Запорожской области

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В ночь на пятницу, 28 августа, беспилотники атаковали тепловую электростанцию в городе Счастье Луганской области, возник пожар. В результате атаки на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей произошел блэкаут.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местные паблики пишет, что свет исчез также на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Пожар на ТЭС после взрывов Фото: Exilenova+

Огонь был виден издалека. Фото: Exilenova+

Луганская ТЭС попала под удар – что о ней известно

Россияне захватили город Счастье 28 февраля 2022 года. После оккупации они объявили о так называемой "национализации" ТЭС. Энергоблоки станции задействовали для покрытия дефицита мощностей на оккупированной части Луганской области.

Шесть энергоблоков ТЭС действуют, еще два законсервированы, они исчерпали свои проектные ресурсы. Станция обеспечивает около 80% потребностей оккупированного региона в электроэнергии.

Кроме того, Луганская ТЭС является ключевым объектом поддержки российского военно-промышленного потенциала на востоке Украины. Станция обеспечивает энергией военные базы, ремонтные предприятия, угольные шахты и железнодорожную инфраструктуру, которые российская армия использует для снабжения группировок войск.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 24 августа в России было атаковано сразу три логистических центра Ozon. Под удар попали объекты в Адыгее, Ставропольском крае, Дагестане, а также после атаки загорелся логистический хаб в Краснодаре.