Український бізнес - сильніший з інклюзією: EnableMe провели навчання для EBA

Інклюзія — стратегічна перевага бізнесу

Міжнародна організація EnableMe Foundation провела навчання для команди та членських компаній Європейської Бізнес Асоціації в межах програми "Український бізнес — сильніший з інклюзією".

Під час програми учасники дізналися, як інтегрувати інклюзію в корпоративну культуру — від формування політик до конкретних HR-практик. Зокрема, серед тем, що були розглянуті:

• створення та реалізація інклюзивної політики компаній;

• особливості комунікації з різними людьми;

• принципи інклюзивного HR та рекрутингу;

• основи цифрової доступності;

• забезпечення фізичної доступності офісної інфраструктури.

"Інклюзія — це стратегічна перевага. Понад 3 млн українців живуть з інвалідністю — і серед них багато кваліфікованих, досвідчених фахівців, які можуть посилити компанії вже сьогодні. Сьогодні Україна потребує не лише робочих рук, а й нової культури залучення кожного. І саме бізнес має стати рушієм цихзмін", — наголосила Олександра Журахівська, керівниця EnableMe Ukraine.

За даними Світового банку, компанії, які активно впроваджують інклюзивні практики, демонструють на 28% вищі доходи на одного працівника та вдвічі більшу ймовірність потрапити в лідери ринку. Це ще одне підтвердження: інклюзія — це про ефективність і стійкість.

Анна Дерев’янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації, подякувала EnableMe Foundation за відкритість до співпраці та спільні цінності у просуванні інклюзії та доступності. "Ми розділяємо прагнення до створення безбар’єрного бізнес-середовища. Впевнені, що наш обмін досвідом сприятиме ширшому впровадженню інклюзивних підходів в українському бізнесі", — зазначила Анна Дерев’янко.

Окрім тренінгу, учасники отримали інклюзивний гайдлайн — практичний посібник для компаній, які прагнуть будувати безбар’єрне середовище та відповідати сучасним стандартам сталого розвитку.

EnableMe Foundation продовжує місію з підтримки людей з інвалідністю в Україні через платформу enableme.com.ua і активно працює над наступними етапами програми для бізнесу "Український бізнес — сильніший з інклюзією", зокрема, консалтингом, адаптацією офісів і цифрових продуктів, розробкою HR-інструментів.

EnableMe Foundation запрошує українські компанії долучатися до цієї ініціативи, проходити навчання та спільно формувати безбар’єрне, сучасне та конкурентоспроможне бізнес-середовище. Вся інформація про програму — на сайті у розділі "Український бізнес — сильніший з інклюзією".