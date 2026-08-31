"Відмовляє навіть родині загиблого на війні інвестора": чернігівський забудовник Юрій Тарасовець потрапив у скандал

Інвестори підозрюють забудовника у шахрайстві

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На сьогодні у Чернігові налічується чотири недобудовані житлові комплекси. Усі пов’язані з одним забудовником – ТОВ "Основа-Буд-7", власником якого є колишній депутат міськради від "Слуги народу" Юрій Тарасовець. Ці об’єкти, за які інвестори завчасно внесли кошти, мали бути введені в експлуатацію ще до початку повномасштабного російського вторгнення. Для відновлення будівництва компанія Тарасовця запросила від інвесторів доплати у розмірі, що майже подвоює початкову вартість квартир.

Але навіть попри отриману згоду більшості інвесторів будмайданчики досі стоять порожні. За оцінками фахівців, сума отриманих Тарасовцем від інвесторів коштів за нездані площі може сягати $26 млн. Перспектива заселитися в омріяні квартири з кожним днем стає примарнішою, а Тарасовець тим часом будує нові об’єкти. Ми спробували з’ясувати, за якою схемою працює бізнесмен, і чому правоохоронні органи досі цим не зацікавилися.

Юрій Тарасовець

"З одних гроші беруть, а перекидають на інші об’єкти"

Саме так, на переконання інвесторки ЖК на вулиці Івана Мазепи Валентини Завгородньої, діє Тарасовець. За її словами, через це своїх квартир досі не дочекалися також інвестори комплексів "Олександрівський", "На Масанах" та KyivSky.

Три місяці тому інвестори ЖК на вулиці Мазепи вийшли з протестом під офіс забудовника, вимагаючи поновлення будівництва. Але від Тарасовця до них так ніхто і не вийшов. Самим інвесторам чималих зусиль коштувало самотужки спробувати зустрітися з керівництвом компанії. Подолавши спротив охорони, ініціативна група таки дісталася кабінету директора "Основа-Буд-7", але той зник, не бажаючи відповідати на чужі питання.

"Щось змінилося за три місяці?" — поцікавилися ми у Валентини Завгородньої, яка у травні була серед тих, хто потрапив до офіса забудовника.

"Геть нічого. Як не будували, так і не будують. Ми всі вже у відчаї", — поскаржилася інвесторка.

Не шанує пам’ять загиблих захисників?

Як розповіла Валентина, серед інвесторів чимало діючих чи колишніх військовослужбовців.

Син Валентини також перебував у зоні бойових дій, а кошти на квартиру вони усією родиною збирали кілька років, поки у 2020 не віддали їх компанії Тарасовця. Після довгих років очікування у вересні 2025 року забудовник нарешті зустрівся з інвесторами, але для того, щоб висунути умову: укласти нові договори, завірені нотаріусом, за якими по закінченню будівництва за вже сплачені квартири будуть внесені доплати майже по 13 000 за квадратний метр.

Більшість інвесторів пристала і на ці умови, аби тільки отримати довго очікуване житло. Але переукласти договори змогли не всі.

За новими договорами, компанія Тарасовця брала на себе зобов’язання закінчити будівництво у 4-му кварталі 2026. Оскільки, за словами Валентини Завгородньої, станом на середину третього кварталу роботи навіть не розпочиналися, сподіватися на заселення у квартиру хоча б до Нового року марно.

Непростий випадок трапився і з родиною Максима Товкуна. Максим був серед інвесторів ЖК на Мазепи і вже сплатив кошти. Але загинув після 2022-го. Коли ж, на вимогу забудовника, треба було переукласти контракти, родині загиблого захисника у цьому було відмовлено.

Подайте постраждалому від війни

Ініціативна група інвесторів іншого ЖК — "Олександрівський" — своєю чергою отримала документи про скоєння забудовником начебто шахрайських дій у більших масштабах.

Як розповів один з інвесторів, Іван Д., мова йде про оприлюднені Тарасовцем дані щодо завданих його недобудові збитків внаслідок російських обстрілів.

За інформацією інвесторів, "Основа-Буд-7" подала позов про компенсацію пошкоджень майже на 35 млн гривень. А у переліку "пошкоджень", як стверджують інвестори, ознайомлені з документом, зазначені утеплення будинку, вікна, інженерні комунікації тощо.

"Але нічого з цього у будинку не було взагалі! Гола коробка, без вікон, без дверей!" — обурюється Іван.

З цього приводу інвестори вже підготували позов до суду.

"Кишеньковий" банк

Інвестори говорять, що більшість фінансових операцій Юрій Тарасовець проводить через "Полікомбанк". Головою правління фінаустанови є його батько Микола, якому належить лише 4% акцій. Решта — у його синів: Юрій має 23%, Олександр — ще 45%. Залишок розпорошений серед інших міноритарних акціонерів.

Акціонери зазначають, що володіння банком для забезпечення потреб власного бізнесу — це беззаперечний конфлікт інтересів з ознаками порушення Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Свого часу, у 2014-2016 рр., НБУ провів масштабну зачистку банківської сфери від такого роду банків. Ліцензій тоді позбулися близько 90 установ, оскільки конфлікт інтересів створював загрозу настання неліквідності: видавати позики власним підприємствам за рахунок коштів вкладників занадто ризиковано.

Найгучніший приклад усунення такого ризику – націоналізація "Приватбанку".

"Полікомбанк" Тарасовців уже був попереджений про можливість припинення діяльності. За подібного сценарію тисячі клієнти можуть стикнутися із серйозними неприємностями. Єдина можливість цього уникнути – збільшити ліквідну частину за рахунок нових активів.

Слід зазначити, що нещодавно повідомлялося про вилучення Кіберполіцією у "Полікомбанку" документів, пов’язаних із "Основа-Буд-7".

"Еліта-Центр" по-чернігівськи

Один із найгучніших будівельних скандалів в Україні сягає аж 2006 року. Тоді в епіцентрі подій в Києві опинилася компанія "Еліта-Центр". Повідомлялося, що учасники шахрайської схеми ошукали 1759 громадян приблизно на 400 млн гривень. Це близько 80 млн доларів за курсом на той час.

Засновника шахрайської схеми "Еліта-Центр", Олександра Волконського (справжнє прізвище – Шахов), у 2007 році спіймали у Швейцарії й депортували до України. За аферу "Еліта-Центр" довелося розплачуватися державі.

Чернігівські інвестори будівельної компанії Юрія Тарасовця переживають, аби у їх випадку не сталося чогось схожого. Ще й висловлюють побоювання щодо можливого виїзду бізнесмена за кордон, адже його родина наразі вже знаходиться у США, а сам він — уже ексдепутат міськради і колишній голова земельної комісії.