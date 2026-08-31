"Отказывает даже семье погибшего на войне инвестора": черниговский застройщик Юрий Тарасовец попал в скандал

Инвесторы подозревают застройщика в мошенничестве

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На сегодняшний день в Чернигове насчитывается четыре недостроенных жилых комплекса. Все связаны с одним застройщиком – ООО "Основа-Буд-7", владельцем которого является бывший депутат горсовета от "Слуги народа" Юрий Тарасовец. Эти объекты, за которые инвесторы заблаговременно внесли средства, обязаны были быть введены в эксплуатацию еще до начала полномасштабного российского вторжения. Для возобновления строительства компания Тарасовца запросила от инвесторов доплаты в размере, что почти удваивают первоначальную стоимость квартир.

Но даже несмотря на полученное согласие большинства инвесторов, стройплощадки до сих пор стоят пустые. По оценкам специалистов, сумма полученных Тарасовцом от инвесторов средств за несданные площади может достигать $26 млн. Перспектива заселиться в желанные квартиры с каждым днем становится более призрачной, а Тарасовец в это время строит новые объекты. Мы попытались выяснить, по какой схеме работает бизнесмен и почему правоохранительные органы до сих пор этим не заинтересовались.

Юрий Тарасовец

"С одних деньги берут, а перекидывают на другие объекты"

Именно так, по убеждению инвестора ЖК по улице Ивана Мазепы Валентины Завгородней, действует Тарасовец. По ее словам, поэтому своих квартир до сих пор не дождались также инвесторы комплексов "Александровский", "На Масанах" и KyivSky.

Три месяца назад инвесторы ЖК по улице Мазепы вышли с протестом под офис застройщика, требуя возобновления строительства. Но от Тарасовца к ним никто так и не вышел. Самим инвесторам немалых усилий стоило самостоятельно попытаться встретиться с руководством компании. Преодолев сопротивление охраны, инициативная группа все-таки добралась до кабинета директора "Основа-Буд-7", но тот исчез, не желая отвечать на чужие вопросы.

"Что-то изменилось за три месяца?" — поинтересовались мы у Валентины Завгородней, которая в мае была среди попавших в офис застройщика.

"Срвсем ничего. Как не строили, так и не строят. Мы все уже в отчаянии", — пожаловалась инвестор.

Не чтит память погибших защитников?

Как рассказала Валентина, среди инвесторов немало действующих или бывших военнослужащих.

Сын Валентины также находился в зоне боевых действий, а средства на квартиру они всей семьей собирали несколько лет, пока в 2020 году не отдали их компании Тарасовца. После долгих лет ожидания в сентябре 2025 года застройщик наконец-то встретился с инвесторами, но для того, чтобы выдвинуть условие: заключить новые договоры, заверенные нотариусом, по которым по окончании строительства за уже оплаченные квартиры будут внесены доплаты почти по 13 000 за квадратный метр.

Большинство инвесторов приняли и эти условия, лишь бы получить долгожданное жилье. Но перезаключить договоры смогли не все.

По новым договорам, компания Тарасовца брала на себя обязательство закончить строительство в 4-м квартале 2026 года. Поскольку, по словам Валентины Завгородней, по состоянию на середину третьего квартала работы даже не начинались, надеяться на заселение в квартиру хотя бы до Нового года бесполезно.

Непростой случай произошел и с семьей Максима Товкуна. Максим был среди инвесторов ЖК на Мазепы и уже оплатил деньги. Но погиб после 2022-го. Когда же по требованию застройщика нужно было перезаключить контракты, семье погибшего защитника в этом было отказано.

Подайте пострадавшему от войны

Инициативная группа инвесторов другого ЖК — "Александровский" — в свою очередь получила документы о совершении застройщиком вроде бы мошеннических действий в больших масштабах.

Как рассказал один из инвесторов, Иван Д., речь идет об обнародованных Тарасовцом данных о нанесенном его недострою ущерба в результате российских обстрелов.

По информации инвесторов, "Основа-Буд-7" подала иск о компенсации повреждений почти на 35 млн. гривен. А в списке "повреждений", как утверждают инвесторы, ознакомленные с документом, указаны утепление дома, окна, инженерные коммуникации и т.д.

"Но ничего из этого в доме не было вообще! Голая коробка, без окон, без дверей!" — возмущается Иван.

По этому поводу инвесторы уже подготовили иск в суд.

"Карманный" банк

Инвесторы говорят, что большинство финансовых операций Юрий Тарасовец проводит через "Поликомбанк". Председателем правления финучреждения является его отец Николай, которому принадлежит только 4% акций. Остальные — у его сыновей: у Юрия 23%, у Александра — еще 45%. Остаток рассеян среди других миноритарных акционеров.

Акционеры отмечают, что владение банком для обеспечения потребностей собственного бизнеса — это неоспоримый конфликт интересов с признаками нарушения Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

В свое время, в 2014-2016 годах, НБУ провел масштабную зачистку банковской сферы от такого рода банков. Лицензий тогда лишились около 90 учреждений, поскольку конфликт интересов создавал угрозу наступления неликвидности: выдавать ссуды собственным предприятиям за счет средств вкладчиков слишком рискованно.

Самый громкий пример устранения такого риска – национализация ПриватБанка.

"Поликомбанк" Тарасовцов уже был предупрежден о возможности прекращения деятельности. При подобном сценарии тысячи клиенты могут столкнуться с серьезными неприятностями. Единственная возможность этого избежать – увеличить ликвидную часть за счет новых активов.

Следует отметить, что недавно сообщалось об изъятии Киберполицией у "Поликомбанка" документов, связанных с "Основа-Буд-7".

"Элита-Центр" по-черниговски

Один из самых громких строительных скандалов в Украине случился в 2006 году. Тогда в эпицентре событий в Киеве оказалась компания "Элита-Центр". Сообщалось, что участники мошеннической схемы обманули 1759 граждан примерно на 400 млн. гривен. Это около 80 млн долларов по курсу того времени.

Основателя мошеннической схемы "Элита-Центр", Александра Волконского (настоящая фамилия – Шахов), в 2007 году поймали в Швейцарии и депортировали в Украину. За аферу "Элита-Центр" пришлось расплачиваться государству.

Черниговские инвесторы строительной компании Юрия Тарасовца переживают, чтобы в их случае не произошло чего-то похожего. Еще выражают опасения относительно возможного выезда бизнесмена за границу, ведь его семья сейчас уже находится в США, а сам он уже экс-депутат горсовета и бывший глава земельной комиссии.