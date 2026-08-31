У Чернігові — скандал із забудовником Тарасовцем: інвестори могли втратити $26 млн

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Ситуація у Чернігові на будівельному ринку, про яку неодноразово повідомляли ЗМІ, розпалюється дедалі дужче. Місцевий забудовник ТОВ "Основа-Буд-7", що належить колишньому депутату міськради Юрію Тарасовцю, опинилася в епіцентрі кількох скандалів на понад мільярд гривень. Подробиці повідомляє "Телеграф".

Як зазначає видання, на сьогодні у Чернігові налічується чотири недобудовані житлові комплекси: ЖК на вулиці Івана Мазепи, "Олександрівський", "На Масанах" та KyivSky. Усі вони пов’язані з "Основа-Буд-7".

Усі недобудови мали бути здані ще до 2022-го, для чого Тарасовець отримав від інвесторів повну оплату майбутнього житла. За оцінками експертів, мова йде про $26 млн. Але через майже шість років після запланованої дати будівлі стоять недобудованими.

Разом із тим компанія Тарасовця продовжує зводити нові об’єкти. Інвестори, які залишаються без квартир, вважають, що так дії забудовника можна трактувати як аферу.

"З одних гроші беруть, а перекидають на інші об’єкти", — цитує "Телеграф" інвесторку ЖК на вулиці Івана Мазепи Валентину Завгородню.

Три місяці тому інвестори ЖК на вулиці Мазепи спробували зустрітися з керівництвом "Основа-Буд-7", але директор "зник, не бажаючи відповідати на чужі питання".

За словами Завгородньої, компанія Тарасовця навіть відмовила родині загиблого на війні інвестора переукласти контракт на родичів.

Ініціативна група інвесторів іншого ЖК – "Олександрівський" — своєю чергою отримала доступ до документів, згідно з якими "Основа-Буд-7" подала позов про компенсацію пошкоджень через обстріли майже на 35 млн гривень.

У переліку нібито "пошкоджень", за даними інвесторів, ознайомлених із документом, зазначені утеплення будинку, вікна, інженерні комунікації тощо.

"Але нічого з цього у будинку не було взагалі! Гола коробка, без вікон, без дверей!" — каже Іван Д., один з інвесторів.

Як повідомляє видання, з цього приводу інвестори вже підготували позов до суду. Люди побоюються, що їхні гроші можуть зникнути, як це сталося у випадку найгучнішої будівельної афери – київської "Еліта-Центр".

Тарасовець, вважають інвестори, здатен втекти за кордон, де вже перебуває його родина. У такому випадку можуть постраждати також тисячі клієнтів "Полікомбанку", у якому Юрію Тарасовцю разом із його братом і батьком належить мажоритарний пакет акцій.

Між тим, нещодавно вже повідомлялося про обшуки у "Полікомбанку", пов’язані з діяльністю "Основа-Буд-7".