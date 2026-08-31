В Чернигове скандал с застройщиком Тарасовцем: инвесторы могли потерять $26 млн

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Ситуация в Чернигове на строительном рынке, о которой неоднократно сообщали СМИ, разгорается все сильнее. Местный застройщик ООО "Основа-Буд-7", принадлежащий бывшему депутату горсовета Юрию Тарасовцу, оказался в эпицентре нескольких скандалов на более чем миллиард гривен. Подробности сообщает "Телеграф".

Как отмечает издание, на сегодняшний день в Чернигове насчитывается четыре недостроенных жилых комплекса: ЖК на улице Ивана Мазепы, "Александровский", "На Масанах" и KyivSky. Все они связаны с "Основа-Буд-7".

Все недострои должны были сдать еще до 2022-го, на что Тарасовец получил от инвесторов полную оплату будущего жилья. По оценкам экспертов, речь идет о $26 млн. Но спустя почти шесть лет после запланированной даты здания стоят недостроенными.

Вместе с тем, компания Тарасовца продолжает возводить новые объекты. Инвесторы, которые остаются без квартир, считают, что действия застройщика можно трактовать как аферу.

"С одних деньги берут, а перекидывают на другие объекты", — цитирует "Телеграф" инвесторку ЖК по улице Ивана Мазепы Валентину Завгороднюю.

Три месяца назад инвесторы ЖК по улице Мазепы попытались встретиться с руководством "Основа-Буд-7", но директор "исчез, не желая отвечать на чужие вопросы".

По словам Завгородней, компания Тарасовца даже отказала семье погибшего на войне инвестора перезаключить контракт на родственников.

Инициативная группа инвесторов другого ЖК — "Александровский" — в свою очередь получила доступ к документам, согласно которым "Основа-Буд-7" подала иск о компенсации повреждений из-за обстрелов почти на 35 млн гривен.

В перечне якобы "повреждений", по данным инвесторов, ознакомленных с документом, указаны утепление дома, окна, инженерные коммуникации и т.д.

"Но ничего из этого в доме не было вообще! Голая коробка, без окон, без дверей!" – говорит Иван Д., один из инвесторов.

Как сообщает издание, на этот счет инвесторы уже подготовили иск в суд. Люди опасаются, что их деньги могут исчезнуть, как это произошло в случае самой громкой строительной аферы — киевской "Элита-Центр".

Тарасовец, считают инвесторы, способен бежать за границу, где уже находится его семья. В таком случае могут пострадать тысячи клиентов "Поликомбанка", в котором Юрию Тарасовцу вместе с его братом и отцом принадлежит мажоритарный пакет акций.

Между тем, недавно уже сообщалось об обысках в "Поликомбанке", связанных с деятельностью "Основа-Буд-7".