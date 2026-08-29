"Подекуди забирали цілі хірургічні бригади". Як сьогодні мобілізують медиків

Найбільше на фронті потрібні хірурги, травматологи та анестезіологи

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Лікарі та медичні працівники мають право на бронювання від мобілізації. Проте фронт також потребує медиків, тому за запитом Міноборони з частини з них знімають бронювання.

Про це в бліцінтерв’ю "Телеграфу" розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко: Київ та Одеса під загрозою: Ляшко про підготовку лікарень до зими, ВЛК та мобілізацію

Він нагадав, що за рішенням РНБО всі медичні працівники лікарень були заброньовані на 100%. Щоб залучити лікарів на фронт, командування Медичних сил через Генштаб і Міністерство оборони звертається до МОЗ з переліком спеціалістів, які потрібні їм до лав ЗСУ.

Віктор Ляшко. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Задача Міністерства охорони здоров’я — правильно все збалансувати. З одного боку, має працювати військова медична система, а з іншого — треба, щоб цивільна система охорони здоров'я не втрачала кадри.

"Отримуючи запит, ми чітко верифікуємо його з командуванням Медичних сил. Скільки вам хірургів треба? Кажуть, треба 100 хірургів. Ми пропорційно цих 100 хірургів "розкладаємо" по областях (менше навантаження на прифронтові регіони, більше на тилові області). Далі департаменти охорони здоров'я військових адміністрацій пропрацьовують питання із закладами", — розповів міністр.

Однак спочатку, каже Ляшко, надсилають запит: хто добровільно хоче на один рік піти до лав ЗСУ. Хтось погоджується, хтось — ні.

"Визначаємо хірургів, яких можна мобілізувати, вони розброньовуються, підписують контракт і йдуть до ЗСУ. Раніше йшли добровільно, потім через ТЦК, адже по нормативних документах всі лікарі військовозобов’язані. І бувало й таке, що забирали хірургічні бригади (з анестезіологами) з однієї лікарні і лікарня не могла надавати хірургічну послугу", — розповів міністр.

Він пояснив, що тепер МОЗ такого не допускає. Якщо хірург з лікарні мобілізується, це не має вплинути на надання медичної допомоги там, де він працював раніше. МОЗ намагається управляти дефіцитом працівників і в цивільній і у військовій системі.

Яких лікарів гостро не вистачає в ЗСУ

За словами Ляшка, ключові спеціалісти, які потрібні на фронті — хірурги, травматологи, анестезіологи. Однак залучають також й сімейних лікарів та терапевтів. Вони потрібні для роботи у медротах військових частин.

Раніше "Телеграф" розповідав про чотири випадки, у яких ТЦК мобілізує заброньованих законно. Закон чітко визначає підстави, коли бронювання припиняється.