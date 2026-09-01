Очередное "простое решение" привело к большим проблемам, — Лубинец о главной ошибке в мобилизации

Нельзя делать вид, что одним можно действовать вне закона, а другим — нет, подчеркнул он

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В подходе к мобилизации в Украине допустили серьезную ошибку. Вместо того, чтобы предоставить людям дополнительную аргументацию, почему нужно присоединиться к армии, был введен план по количеству мобилизованных в ТЦК.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец "Украинской правде". Он напомнил, что в 2024 году мужчин начали задерживать принудительно, даже без уведомлений о вызове в ТЦК, затаскивать людей в бусы – появилось понятие "бусификация".

"Тогда стоило запустить дополнительную аргументацию для людей, почему нужно присоединяться к армии. Вместо этого было принято очередное простое решение: давайте поставим план, что нам нужно примерно 30 тысяч граждан Украины в месяц на территории всей Украины", — говорит омбудсмен.

Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Чтобы выполнить план, группы оповещения начали забирать всех подряд. В результате в системе мобилизации появилась тотальная коррупция — вполне пригодного человека могут отпустить за "финансовый аргумент".

Мобилизация в Украине с 1 сентября. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Однако план нужно было выполнять. Поэтому начали брать всех подряд: больных, наркозависимых, людей старшего возраста, говорит Лубинец. Количество нарушений прав человека во время принудительной мобилизации начало расти.

"Общество для себя приняло решение, что если наши права нарушаются, то мы их будем отстаивать самостоятельно, совершая уголовные преступления. Безнаказанность порождает безнаказанность. Я осуждаю нападения на сотрудников ТЦК и СП и точно так же осуждаю совершение уголовных правонарушений со стороны работников ТЦК и СП. Нельзя делать вид, что одним можно действовать вне закона, а другим — нет", — подчеркнул Лубинец.

Ранее "Телеграф" рассказывал главное о мобилизации с 1 сентября. Кто потеряет бронь и кому придет повестка в первую очередь.