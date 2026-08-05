Не тільки на уроках: в Україні хочуть запровадити суворе мовне правило для всіх шкіл

На всій території навчального закладу потрібно буде розмовляти виключно українською, за даними петиції

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На урядовому порталі електронних петицій з'явилося звернення із закликом законодавчо заборонити використання російської мови на всій території українських шкіл. Йдеться не лише про уроки, а й про перерви, їдальні, спортивні майданчики та шкільні подвір'я.

Як повідомляє "Телеграф", авторка петиції, Ольшанська Вероніка, зазначає, що нинішнє законодавство регулює лише мову освітнього процесу, тобто безпосередньо під час занять. Після завершення уроку, на їхню думку, мовні норми фактично не діють.

Скриншот петиції з сайту Кабінету міністрів

У зверненні наведено дані моніторингу, згідно з якими під час перерв недержавною мовою спілкуються близько 40–50% школярів по Україні. У Києві та деяких великих містах цей показник, як стверджують автори петиції, перевищує 82%, причому російською іноді спілкуються і вчителі.

Ініціатори пропонують замінити в законодавстві поняття "мова освітнього процесу" на "мова території навчального закладу". Також вони закликають створити спеціальні мовні програми для дітей-переселенців, які ще недостатньо володіють українською, та запровадити регулярні перевірки дотримання мовного режиму у школах.

Наразі петиція доступна для підписання на офіційному сайті Кабінету Міністрів України. Петицію подали 4 серпня. Є 91 день, щоб набрати потрібні для розгляду Кабміном 25 тисяч підписів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про можливі зміни правил пересування для пішоходів і дітей на вулицях українських міст. Петиція вже є на сайті Кабінетів Міністрів України.