Зеленський тепер літає не з Польщі: чим особливий новий аеропорт та де він знаходиться

Зміна маршруту Зеленського збіглася з напругою у відносинах з Польщею

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії, за даними FlightAware, вилетів не з польського Жешува, як раніше, а через Кишинів, після чого прибув до Лондона. Причини зміни маршруту наразі невідомі. "Телеграф" порівняв два аеропорти та помітив важливі відмінності.

Обидва літовища після 2022 року перетворилися на критично важливі хаби для українців. Та попри це вони відрізняються специфікою. Зокрема, Кишинів значно випереджає Жешув за обсягами перевезень. У 2025 році він перетнув позначку в 6 мільйонів пасажирів. Жешув же менший, у 2024–2025 роках обслуговував близько 1,1–1,2 млн людей на рік.

Аеропорт Кишинева (RMO)

Кишинівський міжнародний аеропорт імені Еуджена Доґи / Джерело: Вікіпедія

Аеропорт в Кишиневі став ідеальним варіантом для мешканців Одеської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької та інших центральних областей України. Зокрема, з Одеси за умови швидкого митного контролю можна дістатись до аеропорту спеціальним трансфером за 4-5 годин. Також є прямий потяг з Києва в аеропорт.

Це головний аеропорт Молдови, звідки відправляються рейси у понад 40 напрямках. Саме з цього аеропорту літає українська компанія SkyUp. Проте аеропорт хоч і розширили, з пасажиропотоком він не справляється. Серед скарг — велика кількість людей в залі очікування. Проте головний плюс — саме швидкість, адже затримки на цьому кордоні мінімальні, порівняно з чергами на польському.

Кількість людей в міжнародному аеропорті "Кишинів"/ Фото: Олена Кравець для d.ua

Вид на головний аеропорт Молдови/Фото: Олена Кравець для d.ua

Аеропорт "Жешув-Ясьонка" імені родини Ульмів (RZE, Ряшів)

Аеропортом польського Ряшева (місцева назва Жешув) Зеленський регулярно користувався для іноземних візитів. Їхати з Києва або заходу України сюди ближче, аніж до Кишинева. Відстань до українського кордону — приблизно 90 км до ПП "Краківець" / "Шегині", приблизно в 170 км від Львова. Цей аеропорт менше, він орієнтований переважно на лоукости, в ньому всього один термінал.

Саме звідси також стартують щоденні стикувальні рейси LOT до Варшави та Lufthansa до Німеччини для трансатлантичних пересадок. Важливо, що при в'їзді до Польщі людина вже в ЄС, тоді як при вильоті з Молдови проходить процедуру окремо, адже це ще не частина єврозони.

Аеропорт Жешув / Джерело: Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów у Facebook

Контекст зміни аеропорту для старту візитів Зеленського

У польсько-українських відносинах загострилася напруга через указ Зеленського про присвоєння підрозділу імені "героїв УПА", що викликало різку реакцію в Польщі. Президент Кароль Навроцький ініціює розгляд питання про можливе позбавлення Зеленського Ордену Білого Орла, а переговори між сторонами у Варшаві не дали результату.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки українців депортували з Польщі. Тільки за перші місяці 2026 йдеться про кілька сотень.