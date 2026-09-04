NAUDI заявила про критичні ризики під час закупівлі оптоволоконних FPV-дронів на десятки мільярдів гривень

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Міноборони та Агенцію оборонних закупівель закликали переляглянути технічні вимоги і ввести обов'язковий контроль якості стосовно масштабної закупівлі FPV-дронів на оптоволокні. Із відповідною ініціативою виступила Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI). Представники відомства зазначили, що за інакших обставин військові на передовій можуть отримувати дуже дешеві і при цьому непридатні до бою системи.

В NAUDI стверджують, що увагу слід звернути на закупівлю сотень тисяч FPV-дронів-камікадзе на оптоволокні. За даними асоціації, вартість такої угоди може сягати декількох десятків мільярдів гривень.

Представники NAUDI наголошують, що під час закупівлі озброєння слід орієнтуватися на три головні критерії: якість, надійність і безпеку для військовослужбовців. За інформацією Асоціації, українські бійці, на жаль, уже стикалися з дронами, які не виконують заявлених функцій, потребують доопрацювання безпосередньо на передовій або можуть становити загрозу для особового складу.

Одна із найбільших проблем, як пише NAUDI, це якість котушок із оптоволокном. Саме цілісність оптичного кабелю передбачає подальшу стабільність зв'язку оператора з дроном, особливо в умовах дії ворожих засобів РЕБ. В Асоціації говорять, що наявні дані демонструють частку випадків розриву низькоякісного оптоволокна окремих моделей FVP-дронів на рівні понад 50%.

Водночас, як стверджує NAUDI, технічні вимоги до закупівлі не визначають низки критично важливих параметрів оптоволокна — зокрема товщини кабелю, розривного навантаження та коефіцієнта загасання сигналу. Не встановлено також частини базових льотних характеристик, серед яких робоча висота, швидкість і злітна маса дрона.

Також в Асоціації звертають особливу увагу на процедуру приймання продукції. За твердженням NAUDI, під час онлайн-наради учасників ринку з АОЗ на запитання, які саме характеристики дронів перевірятимуть під час приймання, представники Агенції відповіли: "Ніяк".

На думку NAUDI, орієнтація винятково на найнижчу ціну за відсутності регламентованої перевірки якості створює ризик постачання дешевої продукції, непридатної для виконання бойових завдань.

Водночас в Асоціації зауважують, що це — перший досвід проведення закупівлі такого масштабу. Саме тому є сподівання, що технічні недоліки можуть бути усунені після консультацій із виробниками та іншими учасниками ринку.

"Головною оцінкою ефективності повинна бути не найнижча ціна виробу, а вартість ураження цілі", — наголосили в NAUDI.

В Асоціації зазначають, що формальна економія під час закупівлі втрачає сенс, якщо значна частина дешевших дронів виходитиме з ладу через технічні несправності ще до підльоту до цілі.