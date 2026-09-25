Незвичайного "пасажира" помітили у "метро" Кривого Рогу (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Тварина вийшла до людей не просто так
Жителі Кривого Рогу звикли до різних міських несподіванок, але інцидент у мікрорайоні Сонячний здивував навіть бувалих громадян. На одній із трамвайних платформ у "легкому метро" очевидці побачили маленьке лисеня.
Відповідне відео завірусилося у мережі. Пухнастий "пасажир" спокійно розгулював біля шляхів, зовсім не злякавшись жвавого міського середовища та людей, що проходили повз.
У мережі з обережністю сприйняли появу звіра у місті. Користувачі відзначили нездоровий вид лисеня.
"До людей вийшла — схоже на сказ. Здорові звірі людей бояться"
"Дожили потенційні розносники сказу гуляють по місту, ніби так і треба. Нікого не хвилює, поки біда не дістанеться дітей"
"Цікаве лисеня, ніякий це не сказ. Дичині розвелося, звичайно, страх, але якщо собакам і котам можна, то чому іншим звірам не можна"
"Нормальна лисиця боїться людей і ховається. Нездорова"
"Худенький, видно, що голодує"
"Звичайно, лисиці можуть бути заражені сказом, втім, як і інші тварини, бо їх ніхто не прищеплював. Але в основному тварини йдуть до людей від безвиході, голодні й шукають допомоги. Я не пам’ятаю такого раніше..."
Правила безпеки: що робити під час зустрічі з лисицею?
Фахівці нагадують, що дикі тварини можуть бути переносниками небезпечних захворювань, насамперед сказу. Якщо ви помітили лисицю в місті, дотримуйтесь простих правил:
- Не наближайтесь до тварини й не намагайтеся її погладити або сфотографувати надто близько.
- Не підгодовуйте лисицю, оскільки це привчає її повертатися до людей.
- Не робіть різких рухів та не кричіть, щоб не спровокувати звіра на агресію.
- Повідомте відповідні служби, якщо тварина поводиться неадекватно, проявляє агресію або виглядає хворою.
Нагадаємо, в Україні все частіше можна побачити диких тварин у містах біля трас чи заводів. На тлі цього виникає питання: чи їх нетипова поведінка наслідок хвороби, чи нормальний процес?