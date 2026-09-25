Незвичайного "пасажира" помітили у "метро" Кривого Рогу (відео)

Тварина вийшла до людей не просто так

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Жителі Кривого Рогу звикли до різних міських несподіванок, але інцидент у мікрорайоні Сонячний здивував навіть бувалих громадян. На одній із трамвайних платформ у "легкому метро" очевидці побачили маленьке лисеня.

Відповідне відео завірусилося у мережі. Пухнастий "пасажир" спокійно розгулював біля шляхів, зовсім не злякавшись жвавого міського середовища та людей, що проходили повз.

У мережі з обережністю сприйняли появу звіра у місті. Користувачі відзначили нездоровий вид лисеня.

"До людей вийшла — схоже на сказ. Здорові звірі людей бояться"

"Дожили потенційні розносники сказу гуляють по місту, ніби так і треба. Нікого не хвилює, поки біда не дістанеться дітей"

"Цікаве лисеня, ніякий це не сказ. Дичині розвелося, звичайно, страх, але якщо собакам і котам можна, то чому іншим звірам не можна"

"Нормальна лисиця боїться людей і ховається. Нездорова"

"Худенький, видно, що голодує"

"Звичайно, лисиці можуть бути заражені сказом, втім, як і інші тварини, бо їх ніхто не прищеплював. Але в основному тварини йдуть до людей від безвиході, голодні й шукають допомоги. Я не пам’ятаю такого раніше..."

Правила безпеки: що робити під час зустрічі з лисицею?

Фахівці нагадують, що дикі тварини можуть бути переносниками небезпечних захворювань, насамперед сказу. Якщо ви помітили лисицю в місті, дотримуйтесь простих правил:

Не наближайтесь до тварини й не намагайтеся її погладити або сфотографувати надто близько.

до тварини й не намагайтеся її погладити або сфотографувати надто близько. Не підгодовуйте лисицю, оскільки це привчає її повертатися до людей.

лисицю, оскільки це привчає її повертатися до людей. Не робіть різких рухів та не кричіть, щоб не спровокувати звіра на агресію.

та не кричіть, щоб не спровокувати звіра на агресію. Повідомте відповідні служби, якщо тварина поводиться неадекватно, проявляє агресію або виглядає хворою.

Нагадаємо, в Україні все частіше можна побачити диких тварин у містах біля трас чи заводів. На тлі цього виникає питання: чи їх нетипова поведінка наслідок хвороби, чи нормальний процес?