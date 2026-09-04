NAUDI заявила о критических рисках при закупке оптоволоконных FPV-дронов на десятки миллиардов гривен

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Минобороны и Агентство оборонных закупок призвали пересмотреть технические требования и ввести обязательный контроль качества по масштабной закупке FPV-дронов на оптоволокне. С инициативой выступила Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI). Представители ведомства отметили, что при иных обстоятельствах военные на передовой могут получать очень дешевые и при этом непригодные к бою системы.

В NAUDI утверждают, что внимание следует обратить на закупку сотен тысяч FPV-дронов-камикадзе на оптоволокне. По данным ассоциации, стоимость такого соглашения может достигать нескольких десятков миллиардов гривен.

Представители NAUDI отмечают, что при закупке вооружения следует ориентироваться на три главных критерия: качество, надежность и безопасность для военнослужащих. По информации Ассоциации, украинские бойцы, к сожалению, уже сталкивались с дронами, которые не выполняют заявленные функции, нуждаются в доработке непосредственно на передовой или могут представлять угрозу личному составу.

Одна из самых больших проблем, как пишет NAUDI, это качество катушек с оптоволокном. Именно целостность оптического кабеля подразумевает дальнейшую стабильность связи оператора с дроном, особенно в условиях действия враждебных средств РЭБ. В Ассоциации говорят, что имеющиеся данные демонстрируют долю случаев разрыва низкокачественного оптоволокна отдельных моделей FVP-дронов на уровне более 50%.

В то же время, как утверждает NAUDI, технические требования к закупке не определяют ряд критически важных параметров оптоволокна — в частности, толщины кабеля, разрывной нагрузки и коэффициента затухания сигнала. Не установлена также часть базовых лётных характеристик, среди которых рабочая высота, скорость и взлетная масса дрона.

Также в Ассоциации обращают особое внимание на процедуру приемки продукции. По утверждению NAUDI, во время онлайн-совещания участников рынка по АОЗ на вопрос, какие именно характеристики дронов будут проверять во время приемки, представители Агентства ответили: "Никак".

По мнению NAUDI, ориентация исключительно на низшую цену при отсутствии регламентированной проверки качества создает риск поставки дешевой продукции, непригодной для выполнения боевых задач.

В то же время в Ассоциации отмечают, что это первый опыт проведения закупки такого масштаба. Именно поэтому существует надежда, что технические недостатки могут быть устранены после консультаций с производителями и другими участниками рынка.

"Главной оценкой эффективности должна быть не самая низкая цена изделия, а стоимость поражения цели", — отметили в NAUDI.

В Ассоциации отмечают, что формальная экономия при закупке теряет смысл, если значительная часть более дешевых дронов будет выходить из строя из-за технических неисправностей еще до подлета к цели.