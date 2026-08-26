Мільярд на ремонтах і друге життя після БЕБ: як експрацівник Мін’юсту та колишній слідчий будували "бізнес"

Як працювала схема і навіщо фірми переписали на таджика

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Компанія, яку заснував колишній працівник Мін’юсту Сергій Павленко, отримала майже пів мільярда гривень державних підрядів. Коли її діяльність потрапила в поле зору БЕБ, фірму перейменували, "перенесли" до Запоріжжя і переписали на громадянина Таджикистану, на якого зареєстровані сотні українських компаній.

Але тендерний бізнес на цьому не закінчився: ще до цього Павленко створив компанію з майже такою самою назвою, яка вже отримала підрядів приблизно на 940 млн грн. Детальніше про те, як працює схема, читайте в матеріалі "Телеграфу".

Головне:

Експрацівник Мін'юсту Сергій Павленко та колишній слідчий Нацполу Віталій Шеверун створили мережу підрядних фірм (зокрема "ТЕП-Кепітал." і "ТЕП Кепітал"), які за кілька років виграли державні тендери на суму понад 1,4 млрд грн.

Щонайменше близько 195 млн грн переказали на рахунки пов'язаних фірм "Білдінг Сет" і "Білдінг Сет Трейд", які мали мінімальний штат і використовували спільні з підрядником IP-адреси для податкової звітності, встановили в БЕБ.

встановили в БЕБ. Правоохоронці розслідують привласнення коштів на ремонтах (зокрема укриттів). А коли компаніями зацікавилось БЕБ, їх масово переписали на підставних осіб – іноземців та українців із сотнями інших фірм на руках.

Організатори створили нову юридичну структуру з майже ідентичною назвою (без крапки та дефісу), яка деякий час працювала паралельно зі старою, та зберегли стару мережу адрес, складів і контактів для продовження участі в тендерах. Вони продовжують отримувати підряди на сотні мільйонів гривень.

Як 200 тисяч перетворюються на пів мільярда

Усе починається з малого: у вересні 2022 року ТОВ "ТЕП-Кепітал." зареєстрував співробітник Мін'юсту Сергій Павленко. У червні 2025-го він переписав компанію на Віталія Шеверуна – колишнього старшого слідчого Нацполу в Київській області (до 2019-го). Перший тендер на 200 тис. грн фірма отримала на початку 2023-го від "Центру первинної медико-санітарної допомоги №1" — без електронної системи й торгів.

Цей договір через кілька місяців використали для підтвердження досвіду у відкритому тендері, після чого компанія стрімко виграла замовлення на 490,6 млн грн від "Укрпошти", Голосіївської та Святошинської райдержадміністрацій.

Для підтвердження досвіду ТОВ "ТЕП-Кепітал." використало договір з "Центром первинної медико-санітарної допомоги №1"

Через окремі тендери ТОВка фігурує у кримінальних провадженнях: наприклад, у справі 12025100070001447 розслідують розкрадання коштів на ремонті підвалу під найпростіше укриття вартістю 1,9 млн грн, частину з якого компанія не виконала, хоча гроші отримала.

Хто стоїть поруч із Павленком

Офіс "ТЕП-Кепітал." відкрили в Києві на вул. Ялтинська, 5-Б у місці масової реєстрації з 977 компаніями, а склад орендували у ФОП Шеверун Юлія Олегівна – дружини Віталія Шеверуна.

Головними дійовими особами розслідування виступають Сергій Павленко, Віталій Шеверун (власник фірм "Білдінг Сет" і "Білдінг Сет Трейд") та "номінал" Карімі Асолат Ісматзода. Загальна сума тендерів, виграних компаніями Павленка і Шеверуна, сягає 1,4 млрд грн.

Договор оренди складу, 2022 рік. Орендар ТОВ "ТЕП-Кепітал."

Договор оренди складу, 2025 рік. Орендар ТОВ "ТЕП Кепітал"

Офіс "ТЕП Кепітал" орендувало у вже знайомої компанії "Білдінг Сет".

Договор оренди офісу у "Білдінг Сет". Орендар ТОВ "ТЕП Кепітал"

Що знайшло БЕБ

Діяльність компанії розслідує столичне управління БЕБ. Під час обшуку в одному з приміщень правоохоронці знайшли 24 печатки, зокрема компаній "Білдінг Сет" і "Білдінг Сет Трейд".

На рахунки цих пов'язаних структур ТОВ "ТЕП-Кепітал." переказало десятки мільйонів гривень: 129,1 млн грн на ТОВ "Білдінг Сет" (фірма з двома працівниками, яку податківці вважають ризиковим платником) та 66,5 млн грн на ТОВ "Білдінг Сет Трейд" (з одним працівником).

Загалом на рахунки пов'язаних фірм вивели близько 195 млн грн. У матеріалах справи зазначено, що для подачі звітності ТОВ "ТЕП-Кепітал.", "Білдінг Сет" та "Білдінг Сет Трейд" використовували спільні IP-адреси.

Як вигравали в тендерах. Інфографіка "Телеграфу"

Фірму "ховають"

Коли виникли проблеми з БЕБ та суди з партнерами на кшталт "Оксі Банку" та "Укрпошти", компанію вирішили фактично похоронити. У квітні 2026-го "ТЕП-Кепітал." перейменували на "Промілекс", фірма переїхала до Запоріжжя, а новим власником і директором став громадянин Таджикистану Карімі Асолат Ісматзода, на якого в Україні оформили вже 236 фірм.

За аналогічною схемою "Білдінг Сет" у квітні 2026-го теж переоформили на Ісматзоду, а "Білдінг Сет Трейд" у березні 2026-го переписали на 27-річного Андрія Сосонного, на якого оформлено понад 500 компаній по всій країні.

Але бізнес уже переродився

Ще до того, як Віталій Шеверун остаточно переписав стару компанію на таджика, партнери створили нову структуру без крапки та дефісу в назві – ТОВ "ТЕП Кепітал", зареєстроване у березні 2025-го.

Деякий час дві фірми працювали паралельно, причому нова фірма також орендувала склад у Юлії Шеверун за ідентичним договором, а офіс орендувала у "Білдінг Сет". За півтора року новостворена фірма виграла тендери на 940 млн грн, використовуючи ті самі зв'язки та офіси для уникнення відповідальності за невиконані договори.

Хто продовжує давати сотні мільйонів

Найбільше коштів нова компанія "Теп Кепітал" отримала від Управління освіти Солом'янської райради Києва – 464,7 млн грн. Зокрема, 240 млн грн виділили на реконструкцію гімназії на вул. Генерала Тупікова, 27 під дитячий садочок.

Видання "Наші гроші" встановило, що ціни в кошторисі були завищені вдвічі: наприклад, алюмінієві композитні панелі заклали по 3 тис. грн за квадратний метр при ринковій ціні 1,3 тис. грн в "Епіцентрі". Договір підписав уже колишній начальник управління освіти Солом'янської райради Віктор Ужицький, якого у березні 2026-го звільнили за результатами аудиту закупівель.

Договір ТОВ "Теп Кепітал" з Управлінням освіти Солом'янської райради Києва

Проте цілком ймовірно, що Павленко та Шеверун "переродили" свої фірми з новими назвами, але з тими ж офісами та складами, лише з однієї метою – позбутись надмірної уваги з боку правоохоронців, а також звільнитись від відповідальності через невиконані умови договорів. А старі клієнти, на кшталт "Укрпошти", вимушені судитись з фірмою, яка тепер офіційно належить таджику. І громадянин Таджикистану, очевидно, виконувати рішення українського суду не збирається.

Головне питання тепер не лише в тому, що відбувалося зі старою "ТЕП-Кепітал.". Значно цікавіше, як після початку кримінального розслідування люди з того самого кола, використовуючи ті самі склади, адреси та контрагентів, змогли створити майже однойменну компанію й отримати ще близько мільярда гривень державних підрядів.

"Телеграф" незабаром детально розповість про те, хто допомагає заробляти Шеверуну та Павленку. Також ми публічно звертаємось до правоохоронців з вимогою розслідувати наведені в публікації факти. Далі буде…