Домовленість є, а режиму тиші — нема? Що відомо про "перемирʼя" на час турне Віткоффа та Кушнера

Жодне попереднє перемир'я не вдалося, їх зривала Москва

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З'явилася інформація, що підрозділи Сил оборони отримали наказ дотримуватись режиму тиші на лінії бойового зіткнення з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня. Однак дані про можливе перемир'я суперечливі, а Росія продовжує атаки.

Що відомо про можливе перемир'я

"Телеграф" розповідає, що відомо про припинення вогню. Про режим тиші пише "Українська правда" із посиланням на свої джерела з кількох бригад на різних напрямках, та високопоставленого співрозмовника в силовому блоці. За даними джерел, йдеться про пропозицію української сторони, проте жодних домовленостей на час надання інформації не було.

Що сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні сказав, що Україна не завдаватиме повітряних ударів у період, потрібний для безпечного прибуття представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви та проведення переговорів. За його словами, Київ очікує від Росії дзеркального припинення ударів.

Сили оборони не отримали вказівок про припинення вогню?

Водночас "Суспільне" з посиланням на джерело в Офісі президента України пише, що Сили оборони не отримували вказівок про зупинення бойових дій на лінії фронту. Проте американська сторона окремо з Києвом та Москвою обговорювала режим припинення вогню у повітрі напередодні візиту Віткоффа та Кушнера до Росії.

При цьому джерела видання у Конгресі США заявили про домовленість щодо перемир'я з 5 по 8 вересня, не уточнивши його формат. Співрозмовники у в управлінні Збройних Сил, командуванні Сил ТрО "Північ", а також двоє командирів підрозділів Сил оборони на різних напрямках заперечили інформацію про зупинку вогню на лінії фронту з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня.

Йшлося лише про перемир'я у повітрі?

Натомість джерела "РБК-Україна" в ОП сказали, що Україна очікує на відповідь Росії щодо можливого припинення вогню у повітрі під час дипломатичних зустрічей. Співрозмовник наголосив, що обговорювалося саме припинення вогню в повітрі. Американська сторона мала обговорити це питання з росіянами.

"Це усталена практика на час дипломатичних зустрічей, коли ми не б'ємо по них, а вони по Україні, і це в певних географічних та часових рамках", — пояснило джерело.

Співрозмовники з Сил оборони, зокрема і на лінії бойового зіткнення, сказали, що їм прийшли бойові розпорядження щодо зупинки ударів до кінця дня 7 вересня.

Росія продовжує атаки на Україну

Проте попри розмови про припинення вогню, РФ продовжує атаки у звичному режимі. Так, у Києві о 00:00 5 вересня оголосили повітряну тривогу через реактивні дрони ворога на Київщині та Харківщині. У Києві працювала ППО.

Як поінформував голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, унаслідок ворожої атаки в Борисполі постраждали двоє жінок. Пошкоджено 9-поверховий житловий будинок.

Чи виконувала Росія попередні домовленості про перемир'я

Росіяни систематично брешуть: заявляючи про перемир'я, вони продовжують атакувати Україну. Наприклад, у квітні цього року, на Великдень РФ нібито погодилася на припинення вогню. Однак були численні порушення з боку країни-агресора.

Триденне перемир'я оголошувалося на 9–11 травня 2026 у зв'язку з московським "парадом перемоги" ініціював Трамп. Росія порушувала його з перших годин: удар по Харкову з жертвами, понад 120 боїв за добу "перемир'я", ротації й підвезення резервів РФ під прикриттям затишшя.

У 2025 році було "енергетичне перемир'я" — мораторій на удари по енергетиці. Формально діяло 30 днів з 18 березня. Хоча далекобійних масованих ударів по енергетиці в цей період було менше, проте повного затишшя не було.

За весь період війни Росії проти України жодне оголошене "перемир'я" не приносило реального й повного припинення вогню. Росія щоразу їх порушувала, часто вже в перші години.

Візити спецпосланців Трампа до Москви та Києва — що відомо

Цими вихідними Віткофф та Кушнер мають відвідати Москву, а потім Київ для проведення переговорів про припинення війни. До України американські переговірники мають прибути у неділю, 6 вересня. Деталі поїздок американська сторона вже узгодила з командою Зеленського.

Стів Віткофф. Фото: Getty Images

За словами президента, головна мета переговорів — знайти реальні варіанти завершення війни. Українська сторона очікує на пропозиції Віткоффа та Кушнера після зустрічей у Москві.

Джаред Кушнер. Фото: Getty Images

Дональд Трамп заявив 4 вересня, що мета поїздки Віткоффа та Кушнера — "завершити війну". За його словами, вони привезуть Росії відповідну пропозицію.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може турне Віткоффа та Кушнера наблизити реальне зупинення війни.