Боротьба за "вуха" Трампа: чи може турне Віткофа та Кушнера наблизити перемирʼя

У чому таємний сенс візиту американських посланців до Києва

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю прибудуть у Київ. На цьому тлі виникають питання.

"Телеграф" поцікавився у моделі штучного інтелекту Gemini, як ці візити можуть вплинути на переговори та чи наблизять перемирʼя.

"Моя власна оцінка: цей візит (або навіть сама його підготовка на тлі суперечок щодо безпеки) — це не про "швидкий мир", а про розвідку боєм на дипломатичному полі", – написала нейромережа. Вона поділилася трьома висновками свого аналізу.

Чому перемир'я найближчим часом не буде

На думку цифрового розуму, чекати, що після турне представників президента США Дональда Трампа сторони "складуть зброю", – велика ілюзія. Основним аргументом, чому компромісу не буде, він вважає критичний розрив позицій.

З одного боку, глава Росії Володимир Путін наразі переконаний, що має військову ініціативу. Він вважає, що здатний й надалі виснажувати Україну, вимагаючи в ультимативній формі щонайменше повного контролю над Донеччиною.

Україна, своєю чергою, принципово не піде на капітуляційні вимоги щодо здачі територій чи відмови від суверенітету.

"Дипломатія Віткоффа та Кушнера зараз не має матеріалу для компромісу, бо жодна сторона не перебуває у стані, коли продовження війни для неї є гіршим за запропонований мир", – стверджує Gemini.

Суть візиту — це боротьба за "вуха" Трампа

На переконання моделі, головний сенс цих поїздок — політичний. Вашингтона важливо показати внутрішньому виборцю свою активність у справі досягнення миру в Україні.

Водночас Україна теж має зиск із візиту американських представників безпосередньо до Києва. Це можливість вибити аргумент у російської пропаганди, адже досі Білий дім довіряв словам Путіна.

"Особистий приїзд посланців до столиці під час масованих атак — це фіксація того, що рішення не можуть ухвалюватися за нашою спиною", – вважає штучний інтелект.

Кремль штучно завищує ставки й підвищує ризики

Спроби Москви залякати Віткоффа та Кушнера безпековими ризиками під час їхнього перебування в Києві — це класичний елемент тиску. Кремль намагається змусити американців комунікувати з Україною виключно дистанційно або через посередників, пояснює ШІ. Таким чином росіянам простіше нав'язувати свій наратив США.

Путін завищує ставки. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Візит посланців до Києва може допомогти намалювати "рамку" майбутніх можливих переговорів та зафіксувати реальні, а не вигадані червоні лінії обох сторін.

"Але на ситуацію на фронті чи на швидкість настання перемир'я це практично не вплине — найближчим часом доля майбутніх угод усе одно вирішуватиметься на полі бою та через дипломатію тиску на економіку РФ", – підсумувала модель.

Нагадаємо, наприкінці серпня замість звичних перемовників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, до Росії прибув очільник Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф, відомий своєю "яструбиною" позицією. Gemini пояснила, що змусило президента США Дональда Трампа змінити стратегію, та до яких результатів може привести така ротація.