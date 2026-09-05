Договоренность есть, а режима тишины нет? Что известно о "перемирии" на время турне Уиткоффа и Кушнера

Ни одно предыдущее перемирие не удалось, их срывала Москва

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Появилась информация, что подразделения сил обороны получили приказ соблюдать режим тишины на линии боевого столкновения с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября. Однако данные о возможном перемирии противоречивы, а Россия продолжает атаки.

Что известно о возможном перемирии

"Телеграф" рассказывает, что известно о прекращении огня. О режиме тишины пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники из нескольких бригад с разных направлений, и высокопоставленного собеседника в силовом блоке. По данным источников, речь идет о предложении украинской стороны, однако никаких договоренностей на время предоставления информации не было.

Что сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении сказал, что Украина не будет наносить воздушные удары в период, необходимый для безопасного прибытия представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и проведения переговоров. По его словам, Киев ожидает от России зеркального прекращения ударов.

Силы обороны не получили указания о прекращении огня?

В то же время "Суспільне" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины пишет, что Силы обороны не получали указаний об остановке боевых действий на линии фронта. Американская сторона отдельно с Киевом и Москвой обсуждала режим прекращения огня в воздухе накануне визита Уиткоффа и Кушнера в Россию.

При этом источники издания в Конгрессе США заявили о договоренности по перемирию с 5 по 8 сентября, не уточнив его формат. Собеседники в управлении Вооруженных Сил, командовании Сил ТрО "Север", а также двое командиров подразделений Сил обороны на разных направлениях отрицали информацию об остановке огня на линии фронта с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября.

Речь шла только о перемирии в воздухе?

В то же время источники "РБК-Украина" в ОП сказали, что Украина ожидает ответ России относительно возможного прекращения огня в воздухе во время дипломатических встреч. Собеседник подчеркнул, что обсуждалось именно прекращение огня в воздухе. Американская сторона должна обсудить этот вопрос с россиянами.

"Это устоявшаяся практика на время дипломатических встреч, когда мы не бьем по ним, а они по Украине, и это в определенных географических и временных рамках", — пояснил источник.

Собеседники из Сил обороны, в том числе и на линии боевого столкновения, сказали, что им пришли боевые распоряжения по остановке ударов до конца дня 7 сентября.

Россия продолжает атаки на Украину

Однако, несмотря на разговоры о прекращении огня, РФ продолжает атаки в обычном режиме. Так, в Киеве в 00:00 5 сентября объявили воздушную тревогу из-за реактивных дронов врага в Киевской и Харьковской областях. В Киеве работала ПВО.

Как проинформировал глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, в результате вражеской атаки в Борисполе пострадали две женщины. Поврежден 9-этажный жилой дом.

Выполняла ли Россия предыдущие договоренности о перемирии

Россияне систематически врут: заявляя о перемирии, они продолжают атаковать Украину. К примеру, в апреле этого года, на Пасху РФ якобы согласилась на прекращение огня. Однако имели место многочисленные нарушения со стороны страны-агрессора.

Трехдневное перемирие объявлялось на 9–11 мая 2026 года в связи с московским "парадом победы", его инициировал Трамп. Россия нарушала его с первых часов: удар по Харькову с жертвами, более 120 боев за сутки "перемирия", ротации и подвоз резервов РФ под прикрытием затишья.

В 2025 году было "энергетическое перемирие" — мораторий на удары по энергетике. Формально оно действовало 30 дней с 18 марта. Хотя дальнобойных массированных ударов по энергетике в этот период было меньше, однако полного затишья не было.

За весь период войны России против Украины ни одно объявленное "перемирие" не приносило реального и полного прекращения огня. Россия каждый раз их нарушала, часто уже в первые часы.

Визиты спецпосланников Трампа в Москву и Киев — что известно

В эти выходные Уиткофф и Кушнер должны посетить Москву, а затем Киев для проведения переговоров о прекращении войны. В Украину американские переговорщики должны прибыть в воскресенье, 6 сентября. Детали поездок американская сторона уже согласовала с командой Зеленского.

Стив Уиткофф. Фото: Getty Images

По словам президента, главная цель переговоров – найти реальные варианты завершения войны. Украинская сторона ожидает предложения Уиткоффа и Кушнера после встреч в Москве.

Джаред Кушнер. Фото: Getty Images

Дональд Трамп заявил 4 сентября, что цель поездки Уиткоффа и Кушнера — "завершить войну". По его словам, они привезут России соответствующее предложение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли турне Уиткоффа и Кушнера приблизить реальную остановку войны.