Війна почалася в голові Путіна ще до 2014: що він сприйняв як особисту образу

Проросійський сценарій не спрацював — це голова РФ сприйняв на власний рахунок

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Вдертися в України президент Росії Володимир Путін замислив за 18 років до початку повномасштабного вторгнення. На його рішення вплинули не анексія Криму чи початок бойових дій на сході України, і не зустріч із Володимиром Зеленським після його обрання, а події 2004 року, коли відбулась Помаранчева революція.

У цьому впевнений ексміністр оборони Олексій Резніков. Детальніше про події, що передували повномасштабному вторгненню та відбулись на його початку, він розповів "Телеграфу" у першій частині інтерв'ю: Сурков бігав по стелі, Путін був змучений, а Зеленський вірив, що можна домовитись, – Резніков про те, як починалася велика війна.

Резніков акцентує — у 2004 році, коли українці вийшли на протести через фальсифікацію результатів виборів, була спроба "встановити російський режим в Україні через свого проксі Януковича". Тоді Путін вже навіть привітав експрезидента з "перемогою", а рішенням Верховного Суду результати були скасовані. Цьому рішенню передувала хвиля протестів: "Українці мирно вийшли на площі міст і сказали: "Стоп. Наше право вільно обирати свого президента було спаплюжено і порушено".

Як вважає ексміністр оборони — російського президента це розлютило, адже він сприйняв це особисто. "Путіна тоді це вибісило. З його точки зору, українці тоді принизили особисто Путіна і його оточення. І тому війна в його голові народилась в 2004 році", — резюмує Резніков.

Раніше "Телеграф" розповідав, що швидкого закінчення війни чекати не варто. За різними оцінками, Росія затягуватиме її щонайменше на 2-3 роки. Очікувати навіть завершення боїв не варто — можна говорити тільки про зменшення інтенсивності. Натомість російська верхівка активно заявляє — домовлятись з Україною вони не хочуть.