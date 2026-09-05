Росія вбила чотирьох людей у Кам'янському. Чому це місто не дає ворогу спокою

Попередньо, РФ атакувала ракетами

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В ніч на суботу, 5 вересня, Росія вдарила по місту Кам’янське Дніпропетровської області. Загинуло четверо людей, ще п'ятеро отримали поранення.

Росія атакувала підприємство у Кам'янському — що відомо

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Троє постраждалих перебувають у лікарні, 30-річна жінка — у реанімації. Ганжа уточнив, що під удар потрапило промислове підприємство у Кам’янському.

Пожежа після ударів. Фото: t.me/lachentyt

Вибухи чули навіть у Дніпрі

Попри те, що між Кам'янським та Дніпром по прямій понад 30 км, відлуння вибухів було чутно в обласному центрі. Причину пояснив волонтер Тимофій Кучер. За його словами, удару по Камʼянському Росія завдала "серйозними ракетами".

"Є така тема як "конус Маха". Це коли звук доходить після того, як ракета вже пролетіла далі, тому і здавалось що десь поруч прилітало з вами … Вікна повилітали у деяких будинках через хвилю ударну і все", — пише він.

Чому Росія націлилася на Кам'янське

Кам’янське розташоване в центральній частині Дніпропетровської області, на значній відстані від основних активних ділянок фронту. Відстань до районів бойових дій на східному та південно-східному напрямках становить понад 100 км.

Є кілька причин, чому ворог може завдавати ударів по Кам'янському. По перше, місто є одним з найбільших промислових центрів регіону. Там розташований металургійний комбінат та хімічні підприємства (зокрема пов'язані з коксохімією та азотними добривами). Вони можуть "муляти" РФ, адже можуть постачати сировину чи компоненти для оборонної промисловості або залізничної інфраструктури, критичної для логістики ЗСУ.

Крім того, Кам'янське — важливий транспортний вузол на лінії Дніпро–Кривий Ріг–Запоріжжя. Через регіон проходять залізничні шляхи, якими можуть перевозити військові вантажі, техніку, паливо.

Удари по Кам'янському можуть бути частиною ширшої кампанії тиску на весь дніпровський промислово-логістичний вузол. Росіяни завдають ударів по промисловості, намагаючись виснажити економіку України.

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