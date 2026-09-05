Россия убила четырех людей в Каменском. Почему этот город не дает врагу покоя

Предварительно, РФ атаковала ракетами

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В ночь на субботу, 5 сентября, Россия ударила по городу Каменское Днепропетровской области. Погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения.

Россия атаковала предприятие в Каменском — что известно

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. Трое пострадавших находятся в больнице, 30-летняя женщина находится в реанимации. Ганжа уточнил, что под удар попало промышленное предприятие в Каменском.

Пожар после ударов. Фото: t.me/lachentyt

Взрывы слышали даже в Днепре

Несмотря на то, что между Каменским и Днепром по прямой более 30 км, эхо взрывов было слышно в областном центре. Причину объяснил волонтер Тимофей Кучер. По его словам, удар по Каменскому Россия нанесла "серьезными ракетами".

"Есть такая тема как "конус Маха". Это когда звук доходит после того, как ракета уже пролетела дальше, поэтому и казалось что где-то рядом прилетало с вами… Окна вылетели в некоторых домах из-за волны ударной и все", — пишет он.

Почему Россия нацелилась на Каменское

Каменское расположено в центральной части Днепропетровской области, на значительном расстоянии от основных активных участков фронта. Расстояние до районов боевых действий на восточном и юго-восточном направлениях составляет более 100 км.

Есть несколько причин, почему враг может наносить удары по Каменскому. Во-первых, город является одним из крупнейших промышленных центров региона. Там расположен металлургический комбинат и химические предприятия (в частности, связанные с коксохимией и азотными удобрениями). Они могут "напрягать" РФ, так как могут поставлять сырье или компоненты для оборонной промышленности или железнодорожной инфраструктуры, критической для логистики ВСУ.

Кроме того, Каменское — важный транспортный узел на линии Днепр-Кривой Рог-Запорожье. Через регион проходят железнодорожные пути, по которым могут перевозить военные грузы, технику, топливо.

Удары по Каменскому могут быть частью более широкой кампании давления на весь днепровский промышленно-логистический узел. Россияне наносят удары по промышленности, пытаясь истощить экономику Украины.

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