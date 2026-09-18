В Україні стартували продажі серії REDMI Note 17: скільки коштує та які особливості має

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В Україні з 16 вересня стартували продажі нової серії смартфонів REDMI Note 17. До лінійки увійшли чотири моделі — REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G та REDMI Note 17.

Продажі відкриє маркетплейс "Алло". Виробник робить акцент на тривалому терміні служби пристроїв, позиціонуючи нову серію за концепцією Buit for Years — смартфони мають бути розраховані на кілька років щоденного використання.

Окремою новинкою став REDMI Note 17 Pro Max 5G — перша модель з позначкою Pro Max в історії серії.

REDMI Note 17 отримали посилений захист

REDMI Note 17 Pro Max 5G та REDMI Note 17 Pro 5G стали першими в індустрії смартфонами з 5-зірковою сертифікацією TÜV SÜD.

Особливості захисту моделей лінійки:

падіння – тести з висоти до 3 м на гранітну поверхню;

вода – занурення на глибину 2 м тривалістю до 72 годин, захист IP66/IP68;

екран – скло Corning Gorilla Glass Victus 2.

У побуті це закриває звичні сценарії: смартфон зіслизнув зі столу, потрапив під дощ, ним користуються мокрими руками або дістають з кишені на ходу. Саме пошкодження корпусу й контакт із водою Xiaomi називає серед головних причин, через які пристрій змінюють раніше, ніж він відпрацює свій ресурс.

Батарея, якої вистачає на три дні

Особливості батареї лінійки:

REDMI Note 17 Pro Max 5G – 9210 мА·год, найбільша батарея з-поміж смартфонів Xiaomi, представлених у Європі. За даними виробника, одного заряду вистачає до трьох днів. Завдяки підтримці гіперзарядки 100 Вт заряджання впродовж 20 хвилин дає запас енергії на повний день, а ще є підтримка реверсивної зарядки до 27 Вт.

REDMI Note 17 Pro 5G – 8340 мА·год і гіперзарядка 67 Вт.

REDMI Note 17 5G та REDMI Note 17 – по 7700 мА·год і турбозарядка 45 Вт.

За результатами внутрішніх тестів Xiaomi, батарея зберігає понад 80% своєї початкової ємності після періоду, еквівалентного понад шести рокам типового користування. Автономність не має помітно просісти вже на другий рік – а це саме той момент, коли смартфон зазвичай починають розглядати на заміну.

Великі дисплеї та Snapdragon 6 Gen 5

Обидві Pro-моделі отримали 6,83-дюймові дисплеї з роздільною здатністю 1,5K і піковою яскравістю до 3500 ніт – зображення залишається читабельним навіть надворі в сонячний день. REDMI Note 17 5G та REDMI Note 17 мають ще більші екрани – 6,99 дюйма.

REDMI Note 17 Pro Max 5G працює на Snapdragon 6 Gen 5: це запас під вимогливі ігри, 4K-контент і активну багатозадачність, плюс підсилення гучності до 400%. REDMI Note 17 Pro 5G орієнтований на плавну роботу в щоденних завданнях.

Google Gemini та "Обвести й знайти" із Google доступні в усій серії – знайти інформацію про обʼєкт на екрані можна без переходів між застосунками. Pro Max додатково підтримує Xiaomi HyperAI для робочих і творчих завдань.

Камери отримали нові можливості для зйомки

Камери серії налаштовано на природну передачу повсякденних сюжетів і портретів. REDMI Note 17 Pro Max 5G робить акцент на реалістичних відтінках шкіри, деталях обличчя та кольорах за різного освітлення.

Усі моделі підтримують одночасний запис відео з двох камер, Pro Max – ще й 4K з частотою 30 кадр/с. Обидві Pro-моделі отримали професійний режим відео, підтримку Live Moment та AI Creativity Assistant: прибрати зайвий обʼєкт чи відблиск або покращити портрет можна в смартфоні без окремих програм.

Pro чи Pro Max: яку модель обрати

REDMI Note 17 Pro 5G позиціонується як універсальний варіант для повсякденного використання. Він має посилену конструкцію, 8340 мА·год, швидке заряджання та сучасні можливості для щоденних задач.

REDMI Note 17 Pro Max 5G є топовою моделлю серії. Найбільша батарея, гіперзарядка 100 Вт, Snapdragon 6 Gen 5, Xiaomi HyperAI і розширені можливості для роботи з фото та відео. Варіант для тих, хто багато подорожує, знімає й монтує контент, тримає відкритими навігацію та кілька застосунків одночасно і навантажує смартфон впродовж дня.

Де купити

Уся серія REDMI Note 17 доступна на маркетплейсі Алло з 16 вересня 2026 року – всі чотири моделі в різних кольорах і з різними конфігураціями памʼяті. Акційні ціни стартують від 9 999 грн, максимальна вигода – до 3 000 грн залежно від моделі.

Алло – маркетплейс інноваційних товарів від електроніки та інструментів до меблів і електромобілів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України. Вибирайте REDMI Note 17 Pro 5G або REDMI Note 17 Pro Max 5G під власний сценарій – і отримайте смартфон, розрахований на роки активного використання.