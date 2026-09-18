В Украине стартовали продажи серии REDMI Note 17: сколько стоит и какие особенности имеет

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В Украине с 16 сентября стартовали продажи новой серии смартфонов REDMI Note 17. В линейку вошли четыре модели – REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G и REDMI Note 17.

Продажи откроет маркетплейс "Алло". Производитель делает упор на длительном сроке службы устройств, позиционируя новую серию по концепции Buit for Years — смартфоны должны быть рассчитаны на несколько лет ежедневного использования.

Отдельной новинкой стал REDMI Note 17 Pro Max 5G – первая модель с пометкой Pro Max в истории серии.

REDMI Note 17 получили усиленную защиту

REDMI Note 17 Pro Max 5G и REDMI Note 17 Pro 5G стали первыми в индустрии смартфонами с 5-звездной сертификацией TÜV SÜD.

Особенности защиты моделей линейки:

падение – тесты с высоты до 3 м на гранитную поверхность;

вода – погружение на глубину 2 м продолжительностью до 72 часов, защита IP66/IP68;

экран – стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

В обиходе это закрывает привычные сценарии: смартфон соскользнул со стола, попал под дождь, им пользуются мокрыми руками или достают из кармана на ходу. Само повреждение корпуса и контакт с водой Xiaomi называет среди главных причин, по которым устройство меняют раньше, чем он отработает свой ресурс.

Батарея, которой хватает на три дня

Особенности батареи линейки:

REDMI Note 17 Pro Max 5G – 9210 мАч, самая большая батарея из смартфонов Xiaomi, представленных в Европе. По данным производителя одного заряда хватает до трех дней. Благодаря поддержке гиперзарядки 100 Вт зарядка в течение 20 минут дает запас энергии на полный день, а еще есть поддержка реверсивной зарядки до 27 Вт.

REDMI Note 17 Pro 5G – 8340 мАч и гиперзарядка 67 Вт.

REDMI Note 17 5G и REDMI Note 17 – по 7700 мАч и турбозарядка 45 Вт.

По результатам внутренних тестов Xiaomi, батарея сохраняет более 80% своей начальной емкости после периода, эквивалентного более шести годам типичного использования. Автономность не должна заметно просесть уже на второй год – а именно тот момент, когда смартфон обычно начинают рассматривать на замену.

Большие дисплеи и Snapdragon 6 Gen 5

Обе Pro-модели получили 6,83-дюймовые дисплеи с разрешением 1,5K и пиковой яркостью до 3500 нит – изображение остается читаемым даже на улице в солнечный день. REDMI Note 17 5G и REDMI Note 17 имеют еще большие экраны – 6,99 дюйма.

REDMI Note 17 Pro Max 5G работает на Snapdragon 6 Gen 5: это запас под требовательные игры, 4K-контент и активную многозадачность плюс усиление громкости до 400%. REDMI Note 17 Pro 5G ориентирован на плавную работу в повседневных задачах.

Google Gemini и "Обвести и найти" из Google доступны по всей серии – найти информацию об объекте на экране можно без переходов между приложениями. Pro Max дополнительно поддерживает Xiaomi HyperAI для рабочих и творческих задач.

Камеры получили новые возможности для съемки

Камеры серии настроены на естественную передачу обыденных сюжетов и портретов. REDMI Note 17 Pro Max 5G делает акцент на реалистичных оттенках кожи, деталях лица и цветах при разном освещении.

Все модели поддерживают одновременную запись видео с двух камер, Pro Max – еще и 4K с частотой 30 кадр/с. Обе Pro-модели получили профессиональный режим видео, поддержку Live Moment и AI Creativity Assistant: убрать лишний объект или отблеск или улучшить портрет можно в смартфоне без отдельных приложений.

Pro или Pro Max: какую модель выбрать

REDMI Note 17 Pro 5G позиционируется как универсальный вариант для повседневного использования. Он имеет усиленную конструкцию, 8340 мАч, быструю зарядку и современные возможности для ежедневных задач.

REDMI Note 17 Pro Max 5G является топовой моделью серии. Самая большая батарея, гиперзарядка 100 Вт, Snapdragon 6 Gen 5, Xiaomi HyperAI и расширенные возможности для работы с фото и видео. Вариант для тех, кто много путешествует, снимает и монтирует контент, держит открытыми навигацию и несколько приложений одновременно и нагружает смартфон в течение дня.

Где купить

Вся серия REDMI Note 17 доступна на маркетплейсе Алло с 16 сентября 2026 года – все четыре модели в разных цветах и с разными конфигурациями памяти. Акционные цены стартуют от 9999 грн, максимальная выгода – до 3000 грн в зависимости от модели.

Алло – маркетплейс инновационных товаров от электроники и инструментов до мебели и электромобилей, с доставкой заказов на дом, на почту или в магазины более чем в 100 городах Украины. Выбирайте REDMI Note 17 Pro 5G или REDMI Note 17 Pro Max 5G под свой сценарий – и получите смартфон, рассчитанный на годы активного использования.