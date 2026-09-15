Отсрочку от армии предлагают дать еще одной категории мужчин

Петицию должны поддержать украинцы, и только после этого она может оказаться на рассмотрении Кабмина

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Родителям, воспитывающим ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, предлагают предоставить отсрочку от призыва на военную службу. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Кабинета Министров.

Автор инициативы Виталий Нижниченко отметил, что дети этой категории нуждаются в особом внимании и присутствии родителей, а мобилизация одного из них "может создать дополнительную психологическую нагрузку на ребенка, ухудшить его эмоциональное состояние и усложнить процесс реабилитации и адаптации после пережитых в результате войны событий".

Скриншот петиции о предоставлении отсрочки новой категории мужчин с сайта Кабмина

Что просит автор петиции

Автор считает, что отсрочка для одного из родителей, воспитывающего ребенка со статусом пострадавшего в результате военных действий, должна предоставляться на период, в течение которого ребенок "имеет соответствующий статус и нуждается в родительской поддержке". Механизм должен быть прост и доступен, а отсрочку должны предоставлять независимо от того, кто из родителей военнообязан, однако отмечается — при условии совместного воспитания и содержания ребенка.

В случае, если ребенок имеет законных представителей — рассмотреть вопрос распространения такого права и на них.

"Считаю, что государство должно не только придавать ребенку статус пострадавшего в результате войны, но и создавать реальные условия для его защиты, восстановления и психологической стабильности. Защита детей, пострадавших от войны, должна быть одним из приоритетов государства", — отметил автор. Сейчас у украинцев есть 90 дней, чтобы петиция набрала нужные 25 тысяч голосов — только в таком случае ее рассмотрят. Представить петицию может каждый, а ее массовая поддержка не гарантирует изменений в законодательство.

Что означает статус "ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов"

Подобный статус предоставляется детям, которые из-за войны получили физические, психологические травмы, ранения, оккупацию, депортацию или потеряли родителей. Подать документы на его получение могут как сами дети (по достижении 14 лет), так и родители/опекуны. Пока этот статус не отменяется достижением 18-летнего возраста и не дает льгот.

Виды насилия, от которых мог пострадать ребенок, для получения статуса/ Национальная социальная сервисная служба

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "Резерв+" иногда может не отображаться отсрочка. Причин несколько, однако основная несоответствие данных в реестрах.