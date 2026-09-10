Статус багатодітного батька не гарантує відстрочки від служби: що важливо знати українцям

У ТЦК попередили, хто може втратити право і які документи вимагатимуть

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Наявність трьох або більше неповнолітніх дітей може бути підставою для відстрочки від мобілізації. Проте право на неї необхідно підтвердити, а військово-облікові дані мають залишатись актуальними.

Про це розповіли у Житомирському обласному ТЦК та СП. Сама собою наявність трьох дітей не означає, що відстрочку буде надано без перевірки відомостей.

Для підтвердження підстави необхідно надати документи, які доводять:

батьківство щодо кожної дитини;

наявність трьох або більше дітей віком до 18 років;

утримання дітей — у випадках, коли це потрібно.

Перелік документів визначається законодавством, зокрема ухвалою Кабінету міністрів №560.

Багатодітний батько. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Де можна оновити дані

Доступні військово-облікові дані можна актуалізувати через програму "Резерв+". У передбачених законом випадках це також можна зробити через ЦНАП.

Звернення безпосередньо до ТЦК та СП може знадобитися, якщо необхідно надати документи, відомості з яких відсутні у державних реєстрах. Зокрема, це стосується підтвердження батьківства чи утримання дітей.

При цьому для багатодітних батьків також є оформлення відстрочки через "Резерв+". Як повідомило Міноборони, система автоматично перевіряє відомості у державних реєстрах. Для отримання відстрочки дані мають бути внесені коректно, а заборгованість за аліментами не повинна перевищувати суми платежів за три місяці.

Раніше ми писали, чи може чоловік оформити відстрочку від призову чи звільнитися з військової служби, якщо його дружина має інвалідність. Відповідь залежить від того, про що йдеться — відстрочку чи звільнення, адже у кожному випадку діють свої умови.