Відстрочка є, але "Резерв+" її не показує: де може бути проблема та як її вирішити

Які категорії найчастіше стикаються з цією проблемою

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Якщо у застосунку "Резерв+" не відображається продовжена відстрочка від мобілізації, причиною можуть бути неактуальні або неповні дані в державних реєстрах. Міністерство оборони пояснює, що автоматичне продовження працює лише тоді, коли система може підтвердити підставу для відстрочки.

"Телеграф" розповість, які категорії найчастіше стикаються з цією проблемою, які реєстри варто перевірити заздалегідь, і що робити, якщо автоматичне продовження так і не відбулося.

Чому відстрочка може не продовжитися

Як повідомляє Міністерство оборони України, понад 90% чинних відстрочок продовжуються автоматично. Це стосується як відстрочок, оформлених через "Резерв+", так і тих, які раніше отримували через ЦНАП.

Автоматична система продовження відстрочок звіряється з кількома державними реєстрами одночасно. Якщо дані в одному з них неповні або застарілі, система просто не знаходить підстави для продовження — навіть якщо право на відстрочку у людини є.

За інформацією Міністерства оборони, найчастіше з цим стикаються:

люди, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім'ї;

батьки трьох і більше дітей.

Якщо відстрочка не відображається у застосунку "Резерв+", насамперед варто перевірити, чи встановлена остання версія застосунку. Далі можна повторно подати запит на оформлення відстрочки.

Якщо проблема не вирішилася, адвокатка Яна Меюс радить подати звернення до служби підтримки "Резерв+".

В Міноборони зазначають, що в такому разі потрібно особисто звернутися до будь-якого зручного ЦНАПу з відповідними документами. Також варто врахувати, що ТЦК та СП більше не приймають від громадян заяви на відстрочку.

Що перевірити в реєстрах

Щоб автоматичне продовження відстрочки спрацювало, дані в державних реєстрах мають бути актуальними.

Зокрема, варто перевірити:

відомості про сім'ю у ДРАЦС;

РНОКПП батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження;

дані про інвалідність в ЄІССС або реєстрі Пенсійного фонду;

персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей — ПІБ, дату народження та податковий номер;

відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, який не перевищує суми платежів за три місяці.

"Своєчасне оновлення цієї інформації в профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку", — заявили в міністерстві оборони.

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