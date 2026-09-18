"Пріорітас" може отримати в управління права на "Моршинську": що відомо про компанію
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Корпоративні права компанії IDS Ukraine, до якої входить відомий виробник мінеральної води "Моршинська", невдовзі можуть перейти в управління "Юридичного бюро "Пріорітас". Цього гравця називають чи не єдиним незалежним учасником торгів, який при тому запропонував одну з найпривабливіших пропозицій.
Про це повідомляє видання OBOZ.UA. Управитель отримує контроль саме над корпоративними правами, а не над щоденною роботою заводів. Виробництво, логістика, персонал та продажі продовжують функціонувати в межах звичної операційної системи.
Раніше конкурс виграла КУА "Укркапітал" із пропозицією винагороди у розмірі 0,01% від доходу (близько 100 тис. грн на рік). Проте згодом компанію відхилили через відсутність реального економічного обґрунтування: за таких умов за три роки управління компанія пішла б у мінус на 12 млн грн. Крім того, "Укркапітал" пов'язаний із банком "Український капітал", який торік отримав рекордний штраф від НБУ, та фігурантами гучних кримінальних проваджень.
Новий ймовірний управитель – "Юридичне бюро "Пріорітас" – запропонував винагороду у розмірі 0,9%. Хоча ця цифра також невелика, вона підкріплена розрахунками.
- Першочергові витрати: Платформа електронних майданчиків (5 млн грн), банківські гарантії та страхування вимагають значних інвестицій на старті.
- Реалістичність моделі: Ставка 0,9% дозволяє покрити стартові витрати першого року та забезпечити ефективне виконання договору в майбутньому.
Чому "Пріорітас" називають незалежним гравцем?
Серед інших претендентів на управління активцем були потужні фінансово-промислові групи та структури, пов'язані з великим українським ритейлом і банками (зокрема, компанії, пов'язані з власниками мереж EVA, Varus та ексвласниками АТБ).
У випадку з "Пріорітас" відкриті дані не демонструють належності компанії до олігархічних кланів чи політичних центрів. Компанія працює з 2013 року і вже має досвід управління крупними активами – зокрема, їй належить 100% найбільшого виробника туристичних товарів в Україні Terra Incognita.
Також компанія має профільну команду, оскільки завдання управителя – реалізовувати права держави на дивіденди та корпоративний контроль, а не підміняти собою директорів заводів, колективу з трьох осіб буде цілком достатньо.
"Якщо управитель не займається безпосереднім виробництвом, логістикою, продажами чи кадровою політикою операційної компанії, йому не потрібен штат, співмірний зі штатом самої IDS Ukraine. Його функція – забезпечити корпоративний контроль. Тому команда з кількох фахівців може бути цілком достатньою за умови, що за нею стоять необхідні юридичні, фінансові та управлінські ресурси. І навпаки – сама по собі велика кількість працівників не гарантує ефективного управління корпоративними правами", – йдеться в публікації.
Нагадаємо, до групи IDS Ukraine входять відомі українські бренди мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська". Активи пов’язані з російським олігархом Михайлом Фрідманом, який перебуває під санкціями України та міжнародних партнерів.
Комісія, яку очолює бізнес-омбудсман Анка Фельдгузен, розглянула документи компаній-претендентів і допустила п’ятьох учасників до наступного етапу — електронного аукціону. Переможцем стане учасник, який відповідатиме встановленим умовам відбору та запропонує найнижчу вартість послуг з управління активами. Його автоматично визначить електронна система закупівель за результатами торгів.