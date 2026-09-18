"Пріорітас" може отримати в управління права на "Моршинську": що відомо про компанію

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Корпоративні права компанії IDS Ukraine, до якої входить відомий виробник мінеральної води "Моршинська", невдовзі можуть перейти в управління "Юридичного бюро "Пріорітас". Цього гравця називають чи не єдиним незалежним учасником торгів, який при тому запропонував одну з найпривабливіших пропозицій.

Про це повідомляє видання OBOZ.UA. Управитель отримує контроль саме над корпоративними правами, а не над щоденною роботою заводів. Виробництво, логістика, персонал та продажі продовжують функціонувати в межах звичної операційної системи.

Раніше конкурс виграла КУА "Укркапітал" із пропозицією винагороди у розмірі 0,01% від доходу (близько 100 тис. грн на рік). Проте згодом компанію відхилили через відсутність реального економічного обґрунтування: за таких умов за три роки управління компанія пішла б у мінус на 12 млн грн. Крім того, "Укркапітал" пов'язаний із банком "Український капітал", який торік отримав рекордний штраф від НБУ, та фігурантами гучних кримінальних проваджень.

Новий ймовірний управитель – "Юридичне бюро "Пріорітас" – запропонував винагороду у розмірі 0,9%. Хоча ця цифра також невелика, вона підкріплена розрахунками.

Першочергові витрати: Платформа електронних майданчиків (5 млн грн), банківські гарантії та страхування вимагають значних інвестицій на старті.

Платформа електронних майданчиків (5 млн грн), банківські гарантії та страхування вимагають значних інвестицій на старті. Реалістичність моделі: Ставка 0,9% дозволяє покрити стартові витрати першого року та забезпечити ефективне виконання договору в майбутньому.

Чому "Пріорітас" називають незалежним гравцем?

Серед інших претендентів на управління активцем були потужні фінансово-промислові групи та структури, пов'язані з великим українським ритейлом і банками (зокрема, компанії, пов'язані з власниками мереж EVA, Varus та ексвласниками АТБ).

У випадку з "Пріорітас" відкриті дані не демонструють належності компанії до олігархічних кланів чи політичних центрів. Компанія працює з 2013 року і вже має досвід управління крупними активами – зокрема, їй належить 100% найбільшого виробника туристичних товарів в Україні Terra Incognita.

Також компанія має профільну команду, оскільки завдання управителя – реалізовувати права держави на дивіденди та корпоративний контроль, а не підміняти собою директорів заводів, колективу з трьох осіб буде цілком достатньо.

"Якщо управитель не займається безпосереднім виробництвом, логістикою, продажами чи кадровою політикою операційної компанії, йому не потрібен штат, співмірний зі штатом самої IDS Ukraine. Його функція – забезпечити корпоративний контроль. Тому команда з кількох фахівців може бути цілком достатньою за умови, що за нею стоять необхідні юридичні, фінансові та управлінські ресурси. І навпаки – сама по собі велика кількість працівників не гарантує ефективного управління корпоративними правами", – йдеться в публікації.

Нагадаємо, до групи IDS Ukraine входять відомі українські бренди мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська". Активи пов’язані з російським олігархом Михайлом Фрідманом, який перебуває під санкціями України та міжнародних партнерів.

Комісія, яку очолює бізнес-омбудсман Анка Фельдгузен, розглянула документи компаній-претендентів і допустила п’ятьох учасників до наступного етапу — електронного аукціону. Переможцем стане учасник, який відповідатиме встановленим умовам відбору та запропонує найнижчу вартість послуг з управління активами. Його автоматично визначить електронна система закупівель за результатами торгів.